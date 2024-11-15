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  • Джонни Херберт: «Соперничество с Леклером придаст Хэмилтону дополнительную мотивацию»
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Джонни Херберт: «Соперничество с Леклером придаст Хэмилтону дополнительную мотивацию»

Херберт оценил перспективы Хэмилтона в «Феррари».

Бывший пилот «Формулы-1» считает, что у Льюиса будет все необходимое, чтобы в составе Скудерии выиграть восьмой для себя чемпионский титул.

«Льюис будет стремиться вырваться вперед как можно быстрее, сохраняя максимально позитивный настрой. Есть ли у него по-прежнему все необходимое [для борьбы за титул]? Думаю, что да, есть.

Для Льюиса это будет что-то новое, глоток свежего воздуха. У него будут хорошие отношения с Фредом Вассером, что пойдет команде только на пользу. Льюис относится к Фреду с большим уважением.

И при всем при этом ему нужно будет соперничать с Шарлем Леклером, что лишь придаст ему дополнительной мотивации. А мотивация для гонщика – это самое главное.

Так что да, «Феррари» должна хорошо начать новый сезон, учитывая их текущие позиции. Да, им нужно подправить пару вещей, чтобы добиться большей стабильности, но их машине хватает скорости для побед в гонках, что уже доказывал Шарль», – рассказал Херберт.

Хэмилтон не выступит за «Феррари» на тестах в Абу-Даби

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: racingnews365
logoФеррари
logoЛьюис Хэмилтон
logoДжонни Херберт
logoФормула-1
logoШарль Леклер
logoФредерик Вассер
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