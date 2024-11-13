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Хэмилтон не выступит за «Феррари» на тестах в Абу-Даби

Хэмилтону придется ждать 2025 года для первых тестов в «Феррари».

В связи с тем, что о переходе Хэмилтона из «Мерседеса» в «Феррари» было известно с начала года, Льюис и итальянская команда надеялись договориться с «Мерседесом» и получить разрешение для участия в шинных тестах в Абу-Даби, которые традиционно проходят по окончании сезона «Формулы-1».

Тем не менее, по информации Motorsport, сторонам не удалось прийти к соглашению. Отмечается, что в «Мерседесе» были бы не против раньше отпустить Хэмилтона, но сами связаны контрактными обязательствами.

В частности, речь идет об участии Хэмилтона в нескольких рекламных мероприятиях до конца года. В том числе речь идет о появлении Хэмилтона на мероприятии, которое устраивает компания Petronas – титульный спонсор «Мерседеса». И данное мероприятие будет проходить в тот же день, что и тесты в Абу-Даби.

Таким образом, Хэмилтону придется ждать начала 2025 года для проведения первых тестов. С учетом последних поправок в регламент, согласно которым теперь для проведения частных тестов можно будет использовать болиды минимум трехлетней давности, в начале года для Хэмилтона будет организована сессия за рулем болида «Феррари» 2022 года.

Планы подтвердил руководитель «Феррари» Фредерик Вассер:

«Не думаю, что ему понадобится куча времени для адаптации. Он достаточно опытный гонщик, чтобы быть быстрым с первого же дня, ну или просто довольно быстро акклиматизироваться. У нас будет один-два тестовых дня [за рулем болида 2022 года], плюс предсезонные тесты в Бахрейне – это будет вполне достаточно».

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Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: motorsport.com
logoФеррари
logoЛьюис Хэмилтон
тесты Формула-1
logoГран-при Абу-Даби
logoФормула-1
logoМерседес
logoФредерик Вассер
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