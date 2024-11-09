Экс-стратег «Астон Мартин» Коллинз: «Не засчитывать пит-стоп под красными флагами как обязательный – одно из решений на сухой трассе»

Коллинз предложила поменять правило, связанное с красными флагами.

Эксперт и бывший главный стратег «Астон Мартин » Берни Коллинз считает, что пит-стоп под красными флагами не стоит засчитывать как обязательный.

В то же время полностью запретить командам менять шины во время остановки проблематично.

«Главная причина, почему шины меняют [в дождевых условиях], состоит в том, что промежуточные шины необходимо вернуть к нужной температуре на круге выезда. Так что нельзя сказать всем, чтобы они выехали с пит-лейн на очень и очень холодных промежуточных покрышках.

На мой взгляд, на сухой трассе одним из решений стало бы не засчитывать пит-стоп как обязательный. То есть шины менять можно, но это не тот пит-стоп, который ты должен провести.

Конечно, в дождевых условиях правило обязательного пит-стопа не действует, так что тут чуть больше неопределенности. Но я не думаю, что с лучшим правилом в мире мы избавимся от возможности менять покрышки под красными флагами.

Более серьезной проблемой для меня [на Гран-при Сан-Паулу] стало, что три или четыре человека перешли на полностью дождевые шины. Вот чем я недовольна и разочарована, и подобное много раз происходило в прошлом. Но ситуация доходит до того, что пилоты начинают жаловаться на условия.

Некоторые гонщики поставили свежие промежуточные шины, потому что старые были слишком изношены. Некоторые поставили дождевые покрышки. Это их свобода выбора.

Но те пилоты, которые не остановились, и в особенности Макс Ферстаппен и Эстебан Окон , начали очень сильно жаловаться на условия на треке. Конкретно Макс напрямую призвал ФИА и гоночную дирекцию вывесить красные флаги в тот момент, когда он получил бы преимущество.

Не мне судить о том, были ли условия на трассе сами по себе достаточными для красных флагов. Пожалуй, гоночный директор стоял на своем – не показывал красные флаги до инцидента с Колапинто .

Но инцидент с Колапинто произошел на промежуточных шинах в гораздо, гораздо более худших условиях [для данных покрышек], поскольку пилоты и команды не хотят переходить на полностью дождевые шины. В итоге все сводится к следующему: «Сможем ли мы продержаться на неправильной резине в надежде на красный флаг?»

Что-то нужно сделать – либо расширить рабочее окно дождевых шин, чтобы их можно было поставить раньше и чтобы они держались дольше, когда трек начнет высыхать. У нас же был пяти- или десятиминутный период очень и очень сильного дождя, и все просто старались продержаться любыми способами. Поэтому появился красный флаг.

Так что я рада, что красный флаг не вывесили только из-за условий, однако жаль, что кто-то попал в аварию из-за потенциально неправильных шин для тех условий. Это разочаровывает», – заявила Коллинз в подкасте Sky F1.

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