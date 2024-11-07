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Юки Цунода: «Мог выйти на 1-е место в Бразилии без красных флагов»

Цунода посетовал на несвоевременные красные флаги в Бразилии.

Пилот «РБ» Юки Цунода предположил, что стал бы лидером Гран-при Сан-Паулу, если бы гонку не прервали.

Японский гонщик стартовал третьим, а незадолго до красных флагов перешел на дождевые шины, после чего вместе с напарником Лиамом Лоусоном был быстрейшим в пелотоне.

«Думаю, то, что мы сделали – переход на дождевые покрышки – было хорошим решением. Просто появилась машина безопасности и красные флаги, и в этот момент все пошло не так. Если бы не показали красные флаги, пожалуй, я бы обогнал множество болидов и, может, вышел бы на первое место, но ситуация не сложилась в нашу пользу.

Условия были непростыми. Если теряешь концентрацию, последствия огромны. Я получил удовольствие от последнего отрезка, у нас была хорошая борьба с Оскаром [Пиастри]. Я пытался остаться в десяти секундах [чтобы воспользоваться штрафом Пиастри]. Знаете, можно было допустить много ошибок, но я проехал чистую гонку и постарался заработать седьмое место – это хороший результат», – заявил Юки.

Журналист Бенсон: «Уайтинг в 2011-м согласился, что менять шины под красными флагами не очень честно, но ничего так и не случилось»

Гонка в Бразилии вышла легендарной: Ферстаппен победил с 17-го, две «Альпин» на подиуме

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Autosport
Гран-при Бразилии
logoФормула-1
logoЛиам Лоусон
logoЮки Цунода
logoОскар Пиастри
logoРБ
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