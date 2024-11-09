Фернандо Алонсо: «В «Ф-1» нет дождевых шин, соответствующих высшей категории автоспорта»

Алонсо считает недостаточно качественными дождевые шины в «Ф-1».

Пилот «Астон Мартин » Фернандо Алонсо высказался об использовании дождевых покрышек «Пирелли » на Гран-при Сан-Паулу.

«Условия были неидеальными, но также у нас нет шин, соответствующих высшей категории нашего спорта. Когда идет небольшой дождь, мы постоянно сталкиваемся с аквапланированием, всегда происходят инциденты.

Думаю, Франко [Колапинто попал в аварию] даже за машиной безопасности. Иногда ты даже не можешь следовать за сэйфти-каром. Надо это улучшить», – заявил двукратный чемпион мира.

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