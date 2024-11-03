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Кристиан Хорнер: «Ферстаппен продемонстрировал поистине чемпионское выступление, этому невозможно дать оценку»

Хорнер не ожидал от Ферстаппена победы на Гран-при Сан-Паулу.

Руководитель «Ред Булл» отметил выступление Макса, назвав его пилотаж выдающимся, учитывая то, как лидеру чемпионата удалось отыграться после старта с 17-й позиции.

«Талант Макса неоценим. Этому невозможно дать оценку. Он продемонстрировал поистине чемпионское выступление.

В «Формуле-1» несколько великих гонщиков. Но продемонстрировать настолько выдающее, яркое выступление, как сегодня – да, это выделяет его и ставит в один ряд с величайшими пилотами в истории.

То, как он выступал, какой пилотаж демонстрировал, даже когда в этом году были случаи, когда нашей машиной было очень трудно управлять – и он все равно никогда не сдавался. Он продолжал набирать очки. Макс всегда старается выжать максимум из машины, вне зависимости от ее уровня.

Сегодня важный день с точки зрения борьбы за титул в личном зачете. Я никак не ожидал, что Макс сможет победить. Я думал, что если нам удастся как-то подобраться к подиуму – это уже будет поразительным результатом. А то, что Макс вышел на старт и выиграл эту гонку – это действительно выдающийся пилотаж. Он был терпелив, атаковал когда нужно, был очень хорош на рестарте, прорвался вперед со столь низкой позиции. Это действительно выдающееся выступление», – рассказал Хорнер.

Что случилось на Гран-при в Бразилии: как Ферстаппен выиграл с 17-го в дождевой бойне?! Как провалился Норрис?

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: racingnews365
Гран-при Бразилии
logoКристиан Хорнер
logoРед Булл
logoФормула-1
logoМакс Ферстаппен
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