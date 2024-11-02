Кристиан Хорнер: «Обнадеживает, что у «Ред Булл» неплохой гоночный темп»

Хорнер остался доволен выступлением команды.

Руководитель «Ред Булл » подвел итоги спринта, а также выразил сомнения, что Ферстаппен мог превысить скорость в режиме виртуальной машины безопасности – что сейчас расследуют стюарды.

«Из того, что мы видели, все выглядело нормально. Но посмотрим, что будет в итоге.

Как бы то ни было, я думаю, что наиболее обнадеживающим фактором в этом спринте стало то, что у нас был неплохой гоночный темп. И нам удавалось держаться прямо позади соперников на протяжении всех 24 кругов, а также мы смогли обогнать Шарля Леклера.

Да, это обнадеживает. Полагаю, что мы начали понимать определенные вещи», – рассказал Хорнер .

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