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Гран-при Сан-Паулу-2024. Онлайн спринта и квалификации
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2 ноября состоятся спринт и квалификация к 21-му этапу «Формулы-1» сезона-2024, Гран-при Сан-Паулу.
Спринт - мини-гонка продолжительностью в 24 круга или не более 60 минут. Стартовую решетку определяет пятничная квалификация к спринту.
Старт спринта - в 17:00 по московскому времени.
Традиционная квалификация к Гран-при состоит из трех сегментов: после первого и второго выбывают по пять пилотов с худшими результатами, в финальной части сессии десятка лучших поборется за поул-позицию, которая дает право стартовать с первого места в воскресной гонке.
Старт квалификации – в 21:00 по московскому времени.