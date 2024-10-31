Макс Ферстаппен: «Правила становятся все строже с каждым годом»

Ферстаппен высказался о политике штрафов в «Формуле-1».

Пилот «Ред Булл » на прошедшем Гран-при Мехико получил сразу два 10-секундных штрафа за излишнюю агрессивность и нарушения правил в борьбе с Ландо Норрисом. И не согласился с вердиктом стюардов.

В преддверии Гран-при Бразилии Ферстаппен отметил, что не планирует сильно менять свой стиль пилотажа, и что чрезмерное количество ограничений в правилах лишь вредит гонкам.

«Я уже достаточно опытный гонщик. Это мой десятый сезон в «Формуле-1». Так что я думаю, что я знаю, что делаю.

Что касается новых директив ФИА , то на самом деле не все так просто. В том числе, когда речь заходит о том, кто сколько секунд штрафа должен получить за то или иное нарушение. Иногда все складывается в твою пользу, иногда нет. Идеальных решений не бывает.

Даже если вы откажетесь от каких-то правил, им на смену потом придут другие, и это будет необходимо – ведь вы не будете понимать, что вам разрешено делать, а что нет.

Считаю ли я, что сейчас в «Формуле-1» слишком много правил и ограничений? Возможно. Потому что сейчас правила становятся все строже с каждым годом. А это далеко не всегда правильный путь, как мне кажется», – рассказал Ферстаппен.

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