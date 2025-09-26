  • Спортс
  • Цунода проведет демонстрационные заезды на болиде «Хонды» 1965 года на Гран-при Мехико
2

Цунода проведет демонстрационные заезды на болиде «Хонды» 1965 года на Гран-при Мехико

«Хонда» посадит Цуноду за руль болида из 1960-х в Мехико.

Пилот «Ред Булл» Юки Цунода примет участие в демонстрационных заездах за рулем RA272 – болида «Хонды» 1965 года – в рамках Гран-при Мехико.

Заезды пройдут в честь 60-летия первой победы японской команды в «Ф-1», которая была одержана как раз в Мехико.

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: jp.motorsport.com
