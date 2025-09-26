Андреа Стелла: «Макларен» не может позволить себе ошибиться»

В «Макларене» признали, что должны реже ошибаться.

Руководитель «Макларена » Андреа Стелла отметил, что после двух побед подряд Макс Ферстаппен воспринимается командой как серьезный соперник.

«Когда ты борешься за высшие места в «Формуле-1», то участвуешь в очень плотной борьбе, из-за чего просто не можешь позволить себе ошибиться. Ведь есть соперники, которые готовы этим воспользоваться.

Прежде это были «Мерседес » в Канаде или Макс в начале сезона. Не нужно забывать, что «Ред Булл» выиграл две гонки на старте сезона – но, если честно, потом они сдали в темпе. Но кажется, теперь им удалось вернуться.

Если говорить о личном зачете, то с каждой гонкой ошибки прощаются все реже и реже – но это свойственно «Формуле-1», – подчеркнул Стелла.

