Лоран Мекьес: «Ферстаппен настаивал на том, чтобы стартовать в Баку на «харде». Сказал, что справится со всеми рисками»

Мекьес рассказал о стратегии «Ред Булл» в Баку.

Руководитель «Ред Булл» Лоран Мекьес заявил, что именно Макс Ферстаппен решил стартовать на «харде» на Гран-при Азербайджана , где одержал победу.

«Макс очень настаивал на этом. Речь шла не столько о том, как будет работать «хард», если сравнивать его с «медиумом», сколько о наших ожиданиях относительно появления машины безопасности и красных флагов. Мы хотели оставаться на трассе до момента появления сэйфти-кара.

«Хард» нес в себе определенные риски. Но Макс оказался очень убедительным, когда сказал, что сможем с ними справиться», – отметил Мекьес.

