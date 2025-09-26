Лоран Мекьес: «Ферстаппен настаивал на том, чтобы стартовать в Баку на «харде». Сказал, что справится со всеми рисками»
Мекьес рассказал о стратегии «Ред Булл» в Баку.
Руководитель «Ред Булл» Лоран Мекьес заявил, что именно Макс Ферстаппен решил стартовать на «харде» на Гран-при Азербайджана, где одержал победу.
«Макс очень настаивал на этом. Речь шла не столько о том, как будет работать «хард», если сравнивать его с «медиумом», сколько о наших ожиданиях относительно появления машины безопасности и красных флагов. Мы хотели оставаться на трассе до момента появления сэйфти-кара.
«Хард» нес в себе определенные риски. Но Макс оказался очень убедительным, когда сказал, что сможем с ними справиться», – отметил Мекьес.
Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: The Race
