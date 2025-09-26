«Пирелли» отказалась от самого мягкого комплекта шин C6 до конца сезона (es.motorsport.com)

В «Пирелли» решили отказаться от новых шин.

Производитель шин «Пирелли» исключил вариант с самым мягким комплектом C6 из списков на этапы «Ф-1» в Сингапуре и Лас-Вегасе. Это значит, что данный тип резины больше не будет применяться в текущем сезоне.

Шины С6 дебютировали в «Ф-1» в 2025 году и были введены для улучшения зрелищности гонок с точки зрения стратегии. Однако комплект оказался неудачным: он изнашивался настолько быстро, что команды предпочитали использовать вместо него более жесткий С5 (который считался «медиумом» в рамках таких уик-эндов) даже в квалификации.

В субботу в рамках Гран-при Азербайджана пилот «Ред Булл » Макс Ферстаппен выразил резкую критику в адрес С6: «Мне как-нибудь стоит поговорить с «Пирелли» и сказать, чтобы они не привозили эти шины».

Тем не менее сообщается, что в «Пирелли» не намерены отказываться от комплекта полностью и рассчитывают доработать его к следующему сезону.

Макс Ферстаппен: «Стоит поговорить с «Пирелли» и сказать, чтобы они не привозили новые мягкие шины»

