Баттон не намерен выступать в «24 часах Ле-Мана» после ухода из WEC

Баттон больше не будет выступать в гонке «24 часа Ле-Мана».

Чемпион «Формулы-1» 2009 года Дженсон Баттон рассказал о том, что по окончании карьеры в WEC не планирует участвовать в гонке «24 часа Ле-Мана» на разовой основе, как это делают многие другие пилоты.

По мнению Баттона, для того чтобы добиться успеха в такой гонке, нужно выступать в WEC на постоянной основе.

В то же время Баттон принял решение покинуть чемпионат по окончании нынешнего сезона.

«Если вы хотите выступать в гонках на выносливость, то должны делать это на постоянной основе. Вы должны хорошо понимать, что происходит с вашей машиной, как работают все системы.

Каждый раз, когда я сажусь за руль машины, она работает чуть иначе, и тебе нужно учиться, приспосабливаться. И когда ты сходу прыгаешь за руль машины в 44 года, тебе требуется намного больше времени на адаптацию, чем в 20 лет», – рассказал Баттон.

