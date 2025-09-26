Джеймс Эллисон о борьбе за 2-е место в Кубке конструкторов: «Ред Булл» на подъеме, «Феррари» – тоже сильный соперник»

Эллисон прокомментировал борьбу в командном зачете «Ф-1».

Технический директор «Мерседеса » Джеймс Эллисон поделился планами команды на оставшуюся часть сезона.

«Что ж, борьба крайне напряженная. Мы опережаем «Феррари » на несколько очков и чуть больше превосходим «Ред Булл». Все трое из нас хотят взять второе место в чемпионате.

«Ред Булл» в последнее время на подъеме: Макс [Ферстаппен] показывает невероятные результаты за рулем этого болида. «Феррари» – тоже серьезный соперник.

Мы сосредоточимся на том, чтобы каждый уик-энд обе наши машины уверенно финишировали в очках», – сказал Эллисон.

