Джеймс Эллисон о борьбе за 2-е место в Кубке конструкторов: «Ред Булл» на подъеме, «Феррари» – тоже сильный соперник»
Эллисон прокомментировал борьбу в командном зачете «Ф-1».
Технический директор «Мерседеса» Джеймс Эллисон поделился планами команды на оставшуюся часть сезона.
«Что ж, борьба крайне напряженная. Мы опережаем «Феррари» на несколько очков и чуть больше превосходим «Ред Булл». Все трое из нас хотят взять второе место в чемпионате.
«Ред Булл» в последнее время на подъеме: Макс [Ферстаппен] показывает невероятные результаты за рулем этого болида. «Феррари» – тоже серьезный соперник.
Мы сосредоточимся на том, чтобы каждый уик-энд обе наши машины уверенно финишировали в очках», – сказал Эллисон.
Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: RacingNews365
