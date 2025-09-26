Хэмилтон пропустит шинные тесты «Пирелли»

Хэмилтон не смог принять участия в шинных тестах «Пирелли».

Пилот «Феррари » Льюис Хэмилтон должен был поучаствовать в шинных тестах «Пирелли » в эту пятницу, однако не сможет этого сделать. Причина пропуска неизвестна.

Тесты пройдут на трассе «Муджелло» и будут связаны с шинами для сезона-2026. За Скудерию на них проедут Шарль Леклер и заменивший семикратного чемпиона резервист Чжоу Гуаньюй .

Льюис Хэмилтон призвал молиться за здоровье своего пса Роско: «Это были пугающие несколько часов»

