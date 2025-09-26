Хэмилтон пропустит шинные тесты «Пирелли»
Хэмилтон не смог принять участия в шинных тестах «Пирелли».
Пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон должен был поучаствовать в шинных тестах «Пирелли» в эту пятницу, однако не сможет этого сделать. Причина пропуска неизвестна.
Тесты пройдут на трассе «Муджелло» и будут связаны с шинами для сезона-2026. За Скудерию на них проедут Шарль Леклер и заменивший семикратного чемпиона резервист Чжоу Гуаньюй.
Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: RacingNews365
