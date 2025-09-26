  • Спортс
  • Лоран Мекьес: «Вместо летнего отпуска Цунода отправился работать в симуляторе»
Лоран Мекьес: «Вместо летнего отпуска Цунода отправился работать в симуляторе»

Мекьес объяснил, в чем заключается новый подход Цуноды.

Руководитель «Ред Булл» Лоран Мекьес доволен 6-м местом Юки Цуноды на Гран-при Азербайджана.

«Это хорошие новости. Приятно видеть, что Юки набирает темп. Он заслуживает этого. Вот почему вы видите нас расслабленными [в случае с вопросом о выборе второго пилота] – ведь у нас есть время. Зачем нам торопиться? Скорость не исчезает, пилоты прогрессируют.

Юки очень усердно трудится. Он никогда не отступал. Мы говорили после сложного уик-энда в Будапеште: вместо отпуска он отправился работать в симуляторе. Сказал: «Нет, нет, я завтра же вернусь вместе с командой к работе с симулятором».

Таков его подход. Каждый уик-энд, когда нет гонок, он где-то общается со своими инженерами или работает над пилотажем. Я очень рад, что он демонстрирует прогресс», – рассказал Мекьес.

Юки Цунода о 6-м месте: «Провел несколько сессий в симуляторе и кое-что обнаружил. Кажется, сработало»
 

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: Autosport
logoФормула-1
Гран-при Азербайджана
logoРед Булл
logoЛоран Мекьес
logoЮки Цунода
