Гюнтер Штайнер о медленных пит-стопах «Макларена»: «Очень странно»

Штайнер удивился заявлению «Макларена».

Совладелец команды «Тек 3» MotoGP и бывший руководитель «Хааса » Гюнтер Штайнер ответил на вопрос, почему последние пит-стопы Ландо Норриса оказались медленными.

В частности, его удивили заявления руководителя «Макларена » Андреа Стеллы о том, что команде нужно заняться оборудованием.

«Думаю, они сами спрашивают себя об этом, ведь вы не хотите, чтобы подобное происходило. Такого не должно случаться.

По-моему, Андреа сказал, что им нужно улучшить оборудование для пит-стопов или что-то вроде этого. Я нахожу это заявление весьма странным, поскольку уверен, что у «Макларена» лучшее оборудование, которое только можно купить.

Не думаю, что им нужно экономить деньги на оборудовании. Я в этом убежден, знаете ли. Поэтому и удивлен этим комментарием. Я подумал: «Ничего себе, что вы имеете в виду?»

Это очень странно, ведь в последние годы они не допускали много ошибок, но за последние две-три гонки они ошиблись уже несколько раз, что стоило им очков», – сказал Штайнер.

