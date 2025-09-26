Франко Колапинто: «Верю, что Бриаторе выведет «Альпин» вперед»

Колапинто поделился мнением о работе с Бриаторе.

Пилот «Альпин » рассказал о том, каково ему выступать в «Ф-1» под руководством Флавио Бриаторе .

«У меня очень хорошие отношения с Флавио. Он со всеми суров. Его способ заставить команду работать и замотивировать людей порой кажется немного жестким. Если вы не знакомы с Флавио, то его подход может показаться перебором.

Но я в него верю. Я верю, что он тот, кто сможет вывести эту команду вперед. Он поможет ей вернуться на вершину. За этот год я многому у него научился.

Благодаря ему ментально я стал намного сильней. Я очень благодарен за возможность, которую он мне предоставил, за весь тот процесс, через который мы сейчас проходим», – сказал Колапинто .

