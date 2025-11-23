Бортолето и Стролл сошли после аварии на старте Гран-при Лас-Вегаса, Пиастри и Лоусон столкнулись
Бортолето, Стролл, Пиастри и Лоусон приняли участие в инцидентах в Вегасе.
На старте Гран-при Лас-Вегаса произошел ряд инцидентов.
Пилот «Заубера» Габриэл Бортолето врезался в соперника из «Астон Мартин» Ланса Стролла. Оба гонщика сошли.
Кроме того, между собой столкнулись Оскар Пиастри из «Макларена» и представитель «Рейсинг Буллз» Лиам Лоусон. Лоусон был вынужден заехать на внеплановый пит-стоп.
«Ф-1» цензурирует Гран-при Лас-Вегаса? Заткнули Ферстаппена, скрыли проблемы с треком
Опубликовал: Михаил Ширяев
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости