Дориан Пен стала чемпионкой «Академии «Ф-1»

Гонщица юниорской программы «Мерседеса » Дориан Пен оформила титул в заключительной гонке сезона-2025 женской «Академии «Ф-1».

Для победы над ключевой соперницей – Майей Вег из системы «Феррари» – 21-летней француженке хватило финиша не пятой позиции в последнем заезде в Лас-Вегасе. За день до этого Пен завоевала свою четвертую победу в сезоне.

