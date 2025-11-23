Дориан Пен стала чемпионкой «Академии «Ф-1»
Гонщица юниорской программы «Мерседеса» Дориан Пен оформила титул в заключительной гонке сезона-2025 женской «Академии «Ф-1».
Для победы над ключевой соперницей – Майей Вег из системы «Феррари» – 21-летней француженке хватило финиша не пятой позиции в последнем заезде в Лас-Вегасе. За день до этого Пен завоевала свою четвертую победу в сезоне.
Дочь Хаккинена присоединилась к программе поддержки «Макларена»
Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: сайт команды «Мерседес»
