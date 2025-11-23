Норрис повторил рекорд Култхарда по гонкам за «Макларен»
Гран-при Лас-Вегаса стал для Ландо Норриса 150-м в «Формуле-1».
Все гонки британец провел в составе «Макларена».
Ландо повторил рекорд Дэвида Култхарда по Гран-при за коллектив из Уокинга.
Больше этапов за одну команду на счету Льюиса Хэмилтона (246, «Мерседес»), Макса Ферстаппена (208, «Ред Булл»), Михаэля Шумахера (180, «Феррари») и Кими Райкконена (151, «Феррари»).
Норрис – первый гонщик в истории, проведший 150 этапов за свою первую команду в «Ф-1».
Внезапный дождь в квале «Ф-1» в Вегасе: с пилотажем на грани лучше справился Норрис, Хэмилтон – последний
Опубликовал: Михаил Ширяев
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости