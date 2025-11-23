Норрис повторил рекорд Култхарда по гонкам за «Макларен»

Гран-при Лас-Вегаса стал для Ландо Норриса 150-м в «Формуле-1».

Все гонки британец провел в составе «Макларена ».

Ландо повторил рекорд Дэвида Култхарда по Гран-при за коллектив из Уокинга.

Больше этапов за одну команду на счету Льюиса Хэмилтона (246, «Мерседес »), Макса Ферстаппена (208, «Ред Булл»), Михаэля Шумахера (180, «Феррари») и Кими Райкконена (151, «Феррари»).

Норрис – первый гонщик в истории, проведший 150 этапов за свою первую команду в «Ф-1».

