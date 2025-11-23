Ферстаппен – гонщик дня на Гран-при Лас-Вегаса

Ферстаппен признан гонщиком дня на Гран-при Лас-Вегаса.

Пилот «Ред Булл » Макс Ферстаппен был признан гонщиком дня по итогам гонки в Лас-Вегасе.

Победителя в данной номинации определяют болельщиками путем голосования на официальном сайте «Формулы-1» по ходу Гран-при.

В Лас-Вегасе Ферстаппен, стартовавший вторым, сумел обойти обладателя поула Ландо Норриса («Макларен ») в первом повороте и в итоге одержал уверенную победу в гонке. Для Ферстаппена это шестой выигранный в этом сезоне Гран-при.

Гран-при Лас-Вегаса-2025. Ферстаппен выиграл гонку, Норрис – 2-й, Расселл – 3-й, Пиастри – 4-й