Ферстаппен – гонщик дня на Гран-при Лас-Вегаса
Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен был признан гонщиком дня по итогам гонки в Лас-Вегасе.
Победителя в данной номинации определяют болельщиками путем голосования на официальном сайте «Формулы-1» по ходу Гран-при.
В Лас-Вегасе Ферстаппен, стартовавший вторым, сумел обойти обладателя поула Ландо Норриса («Макларен») в первом повороте и в итоге одержал уверенную победу в гонке. Для Ферстаппена это шестой выигранный в этом сезоне Гран-при.
Гран-при Лас-Вегаса-2025. Ферстаппен выиграл гонку, Норрис – 2-й, Расселл – 3-й, Пиастри – 4-й
