Макс Ферстаппен: «Не особо думаю о ситуации в чемпионате»

Ферстаппен высказался перед стартом гонки в Вегасе.

Пилот «Ред Булл » Макс Ферстаппен начнет Гран-при Лас-Вегаса со второй позиции.

«Здесь очень холодно, асфальт сильно отличается, и шины реагируют совсем по-другому. Это особенная трасса. Кроме того, у всех небольшой накат из-за красных флагов и тому подобных вещей.

Так что есть вопросы перед гонкой, и это делает ее интересной. Нужно посмотреть, как будут реагировать покрышки и отталкиваться от этого», – сказал четырехкратный чемпион «Формулы-1».

Нидерландец также высказался о том, будет ли обладатель поула Ландо Норрис из «Макларена » действовать осторожно на старте:

«Для меня это неважно – постараюсь сделать все возможное. Если появится шанс на старте, естественно, надо им пользоваться, а затем просто пытаться провести гонку как можно лучше.

Я не особо думаю о ситуации в чемпионате или чем-то подобном».

