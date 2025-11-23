Ландо Норрис: «Важная гонка, много неизвестных перед стартом, но я в предвкушении»

Норрис поделился ожиданиями перед стартом гонки в Вегасе.

Гонщик «Макларена » Ландо Норрис начнет Гран-при Лас-Вегаса с поул-позиции.

«Я в предвкушении.

Это важная гонка, и перед стартом остается много неизвестных. Но я чувствую себя готовым – так что я в предвкушении.

Придется непросто, особенно из-за того, что может быть сильное гранулирование. Многие вещи могут осложнить мне жизнь сегодня», – заявил британец перед началом заезда.

Ландо также ответил, может ли его напарник Оскар Пиастри выбрать другую стратегию:

«Мы всегда можем выбирать практически что угодно, так что, уверен, он будет атаковать. Есть Макс [Ферстаппен ], Джордж [Расселл] – думаю, «Мерседес» окажется быстрым – так что это большой вызов для меня.

Но впереди меня чистая трасса. Пока я сосредоточен на своей работе, все должно быть нормально».

Внезапный дождь в квале «Ф-1» в Вегасе: с пилотажем на грани лучше справился Норрис, Хэмилтон – последний