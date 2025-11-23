Ландо Норрис: «Важная гонка, много неизвестных перед стартом, но я в предвкушении»
Гонщик «Макларена» Ландо Норрис начнет Гран-при Лас-Вегаса с поул-позиции.
«Я в предвкушении.
Это важная гонка, и перед стартом остается много неизвестных. Но я чувствую себя готовым – так что я в предвкушении.
Придется непросто, особенно из-за того, что может быть сильное гранулирование. Многие вещи могут осложнить мне жизнь сегодня», – заявил британец перед началом заезда.
Ландо также ответил, может ли его напарник Оскар Пиастри выбрать другую стратегию:
«Мы всегда можем выбирать практически что угодно, так что, уверен, он будет атаковать. Есть Макс [Ферстаппен], Джордж [Расселл] – думаю, «Мерседес» окажется быстрым – так что это большой вызов для меня.
Но впереди меня чистая трасса. Пока я сосредоточен на своей работе, все должно быть нормально».
