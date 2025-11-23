Норрис опережал Пиастри на 30 очков, Ферстаппена – на 42, но был дисквалифицирован в Вегасе

Норрис упрочил преимущество в чемпионате, но затем получил дисквалификацию.

Пилот «Макларена » Ландо Норрис финишировал вторым на Гран-при Лас-Вегаса, его напарник Оскар Пиастри стал четвертым.

Отрыв лидера сезона от Пиастри вырос до 30 очков (408 против 378).

Гонщик «Ред Булл » Макс Ферстаппен одержал победу и приблизился к Ландо. Действующий чемпион набрал 366 очков, соперников разделяют 42 балла.

Пилотам предстоит провести этапы в Катаре (28-30 ноября) и Абу-Даби (5-7 декабря). Уик-энд в Катаре пройдет со спринтом.

Обновление: Ландо потерял преимущество над Максом, поскольку был дисквалифицирован на Гран-при Лас-Вегаса, как и его напарник. Норрис опережает Пиастри и Ферстаппена на 24 балла.

Ферстаппен до 24 очков сократил отставание от лидера «Ф-1» Норриса и сравнялся с Пиастри после двойной дисквалификации «Макларена»