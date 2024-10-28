Лиам Лоусон извинился за средний палец Пересу: «Серхио блокировал, пытался испортить мне гонку, но это не оправдание»

Лоусон показал оскорбительный жест Пересу в гонке, после чего извинился.

Пилот «РБ» Лиам Лоусон рассказал о борьбе с гонщиком «Ред Булл» Серхио Пересом на Гран-при Мехико.

Спортсмены несколько раз пересекались на трассе. Уже на первых кругах машина Переса оказалась повреждена.

«Я оставил ему место в четвертом повороте – он очень и очень поздно тормозил. Я пытался оставить ему место, он выдавил меня с трассы, а затем не оставил пространства в пятом повороте. Не повезло. Я такого не хотел», – прокомментировал эпизод Лоусон.

Позже Лиам после своего пит-стопа обогнал Серхио и показал ему средний палец:

«Конечно, это было в пылу момента. Он половину круга блокировал меня, пытался испортить мне гонку – я был расстроен.

Но это не оправдание. Я не должен был так поступать и приношу извинения. Это не в моем характере, мне не следовало так делать».

Гельмут Марко о столкновении Лоусона и Переса: «Лиаму не стоило действовать так в борьбе с пилотом «Ред Булл»

Серхио Перес: «Отношение к делу у Лоусона не кажется мне правильным, ему нужно быть немного скромнее»