Лиам Лоусон извинился за средний палец Пересу: «Серхио блокировал, пытался испортить мне гонку, но это не оправдание»
Пилот «РБ» Лиам Лоусон рассказал о борьбе с гонщиком «Ред Булл» Серхио Пересом на Гран-при Мехико.
Спортсмены несколько раз пересекались на трассе. Уже на первых кругах машина Переса оказалась повреждена.
«Я оставил ему место в четвертом повороте – он очень и очень поздно тормозил. Я пытался оставить ему место, он выдавил меня с трассы, а затем не оставил пространства в пятом повороте. Не повезло. Я такого не хотел», – прокомментировал эпизод Лоусон.
Позже Лиам после своего пит-стопа обогнал Серхио и показал ему средний палец:
«Конечно, это было в пылу момента. Он половину круга блокировал меня, пытался испортить мне гонку – я был расстроен.
Но это не оправдание. Я не должен был так поступать и приношу извинения. Это не в моем характере, мне не следовало так делать».
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