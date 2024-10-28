  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Лиам Лоусон извинился за средний палец Пересу: «Серхио блокировал, пытался испортить мне гонку, но это не оправдание»
5

Лиам Лоусон извинился за средний палец Пересу: «Серхио блокировал, пытался испортить мне гонку, но это не оправдание»

Лоусон показал оскорбительный жест Пересу в гонке, после чего извинился.

Пилот «РБ» Лиам Лоусон рассказал о борьбе с гонщиком «Ред Булл» Серхио Пересом на Гран-при Мехико.

Спортсмены несколько раз пересекались на трассе. Уже на первых кругах машина Переса оказалась повреждена.

«Я оставил ему место в четвертом повороте – он очень и очень поздно тормозил. Я пытался оставить ему место, он выдавил меня с трассы, а затем не оставил пространства в пятом повороте. Не повезло. Я такого не хотел», – прокомментировал эпизод Лоусон.

Позже Лиам после своего пит-стопа обогнал Серхио и показал ему средний палец:

«Конечно, это было в пылу момента. Он половину круга блокировал меня, пытался испортить мне гонку – я был расстроен.

Но это не оправдание. Я не должен был так поступать и приношу извинения. Это не в моем характере, мне не следовало так делать».

Гельмут Марко о столкновении Лоусона и Переса: «Лиаму не стоило действовать так в борьбе с пилотом «Ред Булл»

Серхио Перес: «Отношение к делу у Лоусона не кажется мне правильным, ему нужно быть немного скромнее»

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Speedcafe
logoРед Булл
logoФормула-1
logoСерхио Перес
logoГран-при Мексики
logoЛиам Лоусон
logoРБ
Рекомендуем
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Ландо Норрис: «Ферстаппена и меня не нужно было штрафовать в Австрии и США. В Мексике другой уровень в обоих случаях»
313 минут назад
Кристиан Хорнер: «Опять кошмарный уик-энд у Переса. Наступает момент для трудных решений»
9сегодня, 13:00
Гельмут Марко: «Двигатель, установленный на болиде Ферстаппена прямо сейчас, уже не предназначен для гонок»
7сегодня, 12:54
Сайнс, Магнуссен и Норрис – лучшие гонщики Гран-при Мехико по версии The Race, Ферстаппен – 10-й
5сегодня, 12:36
Карлос Сайнс о победе в Мехико: «Это не значит, что я больше не буду пытаться выиграть в оставшихся гонках»
1сегодня, 12:29
Льюис Хэмилтон о борьбе Ферстаппена и Норриса: «Я увидел лишь шлейф дыма, похожий на пыль, и подумал – это точно Макс»
12сегодня, 11:52
Гельмут Марко о столкновении Лоусона и Переса: «Лиаму не стоило действовать так в борьбе с пилотом «Ред Булл»
8сегодня, 11:33
«Ред Булл» не будет оспаривать штрафы Ферстаппена в Мексике
10сегодня, 11:15
Янноне, отбывший дисквалификацию за допинг, выступит в MotoGP впервые с 2019 года
1сегодня, 10:52
Джордж Расселл: «19 из 20 гонщиков согласны, что правила борьбы надо менять сегодня»
21сегодня, 10:40
Ко всем новостям
Последние новости
Второй этап Yuka Drive Fest Джимхана Лайт пройдет в Уфе 3 ноября
25 октября, 10:15Фото
Артем Лавров победил в первом этапе Yuka Drive Fest Джимхана Лайт в Челябинске
24 октября, 12:15Фото
Где смотреть Гран-при Мехико-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
122 октября, 08:00
Где смотреть Гран-при США-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
114 октября, 07:10
5 октября прошел финальный этап Российской серии гонок на выносливость (REC) – Гран-при Спортс’’ на автодроме Moscow Raceway
17 октября, 11:58Фото
Георгий Чивчян стал первым в истории обладателем Кубка России по дрифту «Суперфинал РДС»
7 октября, 11:35Фото
Первый этап Yuka Drive Fest Джимхана Лайт пройдет в Челябинске 13 октября
4 октября, 09:00Фото
5 октября пройдет финальный этап Российской серии гонок на выносливость (REC) – Гран-При Спортс’’ на автодроме Moscow Raceway
11 октября, 13:25Фото
Кубок России «Суперфинал РДС» пройдет 5 и 6 октября в спорткомплексе «Ростов Арена»
1 октября, 12:45Фото
Дамир Идиятулин выиграл «ВТБ Финал Гран-При Российской Дрифт Серии»
23 сентября, 12:51Фото