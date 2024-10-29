Кристиан Хорнер: «Ферстаппен всегда будет агрессивно пилотировать в рамках того, что он воспринимает как правила»

Хорнер предупредил об «агрессивном» подходе Ферстаппена.

Руководитель «Ред Булл » Кристиан Хорнер высказался о стиле Макса Ферстаппена после двух штрафов на Гран-при Мехико.

«Макс всегда будет агрессивно пилотировать в рамках того, что он воспринимает как правила. Если переходишь эту черту, то, конечно, получаешь штраф.

Я просто боюсь, что мы чрезмерно усложняем правила, и все, что я могу приветствовать – конструктивное обсуждение между пилотами и стюардами: «Впереди четыре напряженные гонки. Что разрешено, а что нет?» – поделился мыслями Хорнер.

Хорнер пришел с телеметрией на пресс-конференцию: «Норрис в борьбе с Ферстаппеном на 15 км/ч быстрее, чем на лучшем круге, и не попадал в поворот»

Норрис тормозил раньше в борьбе с Ферстаппеном, чем на лучшем круге. Хорнер утверждал обратное (PlanetF1)