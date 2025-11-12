Хуан-Пабло Монтойя: «Ферстаппен выбыл из гонки за титул, но в глазах болельщиков остается народным чемпионом»
Бывший пилот «Формулы-1» Хуан-Пабло Монтойя признал, что по итогам Гран-при Сан-Паулу Макс Ферстаппен потерял реалистичные шансы за победу в чемпионате.
За три Гран-при до окончания сезона Ферстаппен отстает от лидирующего Ландо Норриса на 49 очков.
«Я бы пока не стал исключать Оскара Пиастри и гонки за чемпионский титул. В то время как Макс Ферстаппен из гонки за титул уже выбыл. Отставание по очкам слишком велико, и трудно поверить, что пилоты «Макларена» будут выбывать из гонок на трех оставшихся Гран-при.
При этом Макс остается народным чемпионом в глазах людей. Он тот, кто не даст другим переступить через себя, поэтому болельщики в основном ассоциируют себя именно с ним. Тем не менее, в Абу-Даби у нас будет новый чемпион мира. В Бразилии Максу еще и повезло с режимом VSC (виртуальной машины безопасности).
Макс очень хорош в обгонах, это его сильнейшее качество. Но, нравится вам это или нет, Ландо Норрис его побеждает. Макс провел отличную гонку, но проиграл. И нельзя все списывать только на то, что у «Макларена» сейчас лучшая машина, потому что когда побеждал Макс, у него тоже был лучший болид», – рассказал Монтойя.
