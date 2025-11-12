Оскар Пиастри: «Гоночный уик-энд в Баку был худшим в моей карьере»

Пиастри назвал Гран-при Азербайджана худшим в карьере.

Пилот «Макларена » Оскар Пиастри , оценивая то, как складывается для него нынешний сезон, назвал гоночный уик-энд в Баку худшим за всю его карьеру в гонках.

Пиастри попал в аварию в квалификации, из-за чего на старте оказался 9-м, а в гонке сначала допустил фальстарт, а затем, пытаясь отыграть позиции, снова попал в аварию.

Именно в Баку началась текущая серия из пяти гонок, в которых Пиастри ни разу не сумел попасть на подиум.

«В Баку пятница сложилась тяжело, у нас много чего не работало, я перебарщивал при управлении болидом. Я был не очень доволен своим пилотажем в результате в субботу, вероятно, слишком сильно стремимся отыграться.

В первой практике у нас возникла проблема с двигателем, что немного дестабилизировало ситуацию в целом, а после этого я сам демонстрировал не лучший пилотаж. К тому же в тот уик-энд в качестве «софта» использовались шины С6, работать с которыми оказалось весьма непросто. В общем и целом было довольно много факторов, которые собрались воедино.

Так что да, уик-энд в Баку сложился ужасно, но при этом мы многое тогда узнали – в плане и технической составляющей, и эмоций.

Не стоит ходить вокруг да около, гоночный уик-энд в Баку был худшим в моей карьере, но при этом в каком-то смысле и самым полезным. Когда ты начинаешь немного иначе смотреть на некоторые вещи, обычно это здорово тебе помогает. У многих известных гонщиков в карьере были просто ужасные гоночные уик-энды, гонки, в которых все шло совсем не так совершенно невероятным образом. Это может случиться с каждым», – рассказал Пиастри.

Норрис теперь точно чемпион «Ф-1»? Вот все сценарии шансов Ферстаппена и Пиастри