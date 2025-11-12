0

Оскар Пиастри: «Гоночный уик-энд в Баку был худшим в моей карьере»

Пиастри назвал Гран-при Азербайджана худшим в карьере.

Пилот «Макларена» Оскар Пиастри, оценивая то, как складывается для него нынешний сезон, назвал гоночный уик-энд в Баку худшим за всю его карьеру в гонках.

Пиастри попал в аварию в квалификации, из-за чего на старте оказался 9-м, а в гонке сначала допустил фальстарт, а затем, пытаясь отыграть позиции, снова попал в аварию.

Именно в Баку началась текущая серия из пяти гонок, в которых Пиастри ни разу не сумел попасть на подиум.

«В Баку пятница сложилась тяжело, у нас много чего не работало, я перебарщивал при управлении болидом. Я был не очень доволен своим пилотажем в результате в субботу, вероятно, слишком сильно стремимся отыграться.

В первой практике у нас возникла проблема с двигателем, что немного дестабилизировало ситуацию в целом, а после этого я сам демонстрировал не лучший пилотаж. К тому же в тот уик-энд в качестве «софта» использовались шины С6, работать с которыми оказалось весьма непросто. В общем и целом было довольно много факторов, которые собрались воедино.

Так что да, уик-энд в Баку сложился ужасно, но при этом мы многое тогда узнали – в плане и технической составляющей, и эмоций.

Не стоит ходить вокруг да около, гоночный уик-энд в Баку был худшим в моей карьере, но при этом в каком-то смысле и самым полезным. Когда ты начинаешь немного иначе смотреть на некоторые вещи, обычно это здорово тебе помогает. У многих известных гонщиков в карьере были просто ужасные гоночные уик-энды, гонки, в которых все шло совсем не так совершенно невероятным образом. Это может случиться с каждым», – рассказал Пиастри.

Норрис теперь точно чемпион «Ф-1»? Вот все сценарии шансов Ферстаппена и Пиастри

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Autosport
logoМакларен
Гран-при Азербайджана
logoФормула-1
logoОскар Пиастри
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Главные новости
В «Ауди» показали проект ливреи для болида 2026 года
вчера, 19:46Фото
Гюнтер Штайнер о штрафе Пиастри: «Не понимаю, почему в «Макларене» не попытались хоть что-то сказать стюардам»
вчера, 18:59
Тото Вольфф о борьбе в командном зачете: «В любой их трех оставшихся гонок все может перевернуться»
вчера, 18:00
Тед Кравиц: «Вероятно, в составе «Рейсинг Буллз» в следующем сезоне не будет Цуноды»
вчера, 17:26
Ральф Шумахер: «Создается ощущение, что гонки «Ф-1» стали для Хэмилтона слишком быстрыми»
вчера, 16:48
Хуан-Пабло Монтойя: «Ферстаппен выбыл из гонки за титул, но в глазах болельщиков остается народным чемпионом»
вчера, 15:57
Владимир Башмаков: «Антонелли – внешне как гибрид Сенны и Росси. Безупречный Гран-при, Расселл будто был в роли Пиастри»
вчера, 15:48
Изак Аджар о будущем: «За всю карьеру я ни разу не подписывал контракт на следующий год до окончания текущего сезона»
вчера, 15:25
Браунинг проведет за «Уильямс» практику в Абу-Даби и тесты новичков
вчера, 15:09
Владимир Башмаков: «Пиастри не смог использовать новинки так, как Норрис. Можно говорить о заговорах и ментальной составляющей, но техника имеет решающее значение»
вчера, 14:45
Ко всем новостям
Последние новости
Где смотреть Гран-при Сан-Паулу-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
3 ноября, 08:50
Алешин и Ременяко – победители сезона-2025 Российской серии гонок на выносливость (REC)
27 октября, 15:22
Где смотреть Гран-при Мехико-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
22 октября, 07:00
Праздник мотокросса: MX Igora Drive прошел на «Игора Драйв»
14 октября, 10:10
Где смотреть Гран-при США-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
13 октября, 08:13
На трассе «Игора Драйв» пройдут соревнования по мотокроссу MX IGORA DRIVE 2025
7 октября, 10:54Фото
Рекорды на старте и феерия на треке – Российская серия гонок на выносливость завершила сезон захватывающим Гран-при Москвы
6 октября, 15:30Фото
Роман Тиводар стал победителем Кубка России по дрифту «TEBOIL Суперфинал РДС»
6 октября, 09:48
REC соберет рекордное количество участников на Гран-при Москвы 4 октября
30 сентября, 11:00Фото
Кубок России «Суперфинал РДС» пройдет 4 и 5 октября в спорткомплексе «Ростов Арена»
30 сентября, 09:48Фото