В «Ауди» показали проект ливреи для болида 2026 года
«Ауди» показала цвета болида в «Ф-1».
Команда «Ауди», которая в данный момент выступает в «Формуле-1» под названием «Заубер», представила проект ливреи на сезон-2026.
В «Ауди» запланировали презентацию, чтобы показать на макете болида, какими будут базовые цвета в ливрее команды в следующем году.
Выступать за команду продолжат Нико Хюлькенберг и Габриэл Бортолето.
Норрис теперь точно чемпион «Ф-1»? Вот все сценарии шансов Ферстаппена и Пиастри
Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Motorsport-Magazine
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости