В «Ауди» показали проект ливреи для болида 2026 года

«Ауди» показала цвета болида в «Ф-1».

Команда «Ауди», которая в данный момент выступает в «Формуле-1» под названием «Заубер», представила проект ливреи на сезон-2026.

В «Ауди» запланировали презентацию, чтобы показать на макете болида, какими будут базовые цвета в ливрее команды в следующем году.

Выступать за команду продолжат Нико Хюлькенберг и Габриэл Бортолето.

