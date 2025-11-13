Владимир Башмаков: «Цунода донашивает детали за Ферстаппеном – это позволяет «Ред Булл» обновляться активнее, чем «Макларену»

Башмаков объяснил, как «Ред Булл» экономит детали.

Комментатор Владимир Башмаков высказался об отношении «Ред Булл» к Максу Ферстаппену и Юки Цуноде , которое способствует развитию болида.

«[На Гран-при Сан-Паулу] Цуноду использовали в спринте как подопытного кролика: на нем пробовали настройки, которые оказались в итоге неудачными у Макса на основную квалификацию.

Здесь выяснилось, как экономят в «Ред Булл ». Они многие части физически модифицируют: было днище, они его условно напильником, грубо говоря, доработали. Боковины можно менять, иногда дорабатывают уже разработанную макродеталь, могут ее заново выпечь.

И важный момент: они обычно привозят новинки только в одном комплекте, то есть только для Ферстаппена, основные и запасные. А Цунода получает эти новинки, когда Максу привозят следующие. И это позволяет им обновляться активнее, чем «Макларену».

Они обновлялись в этом году на 17 Гран-при, «Макларен» – на 11. И у «Макларена » было четыре больших обновления, у «Ред Булл» – шесть. [При этом] не вылезая за рамки бюджета и не жертвуя, как утверждают в команде, 2026 годом, потому что Цунода донашивает, скажем так, старые детали за Максом Ферстаппеном», – сообщил журналист.

