  Ральф Шумахер о неудачах Пиастри: «Кошмарный сценарий для Уэббера, дежавю. Марку не хватает зрелости с Оскаром и честности к Норрису»
Ральф Шумахер о неудачах Пиастри: «Кошмарный сценарий для Уэббера, дежавю. Марку не хватает зрелости с Оскаром и честности к Норрису»

Шумахер раскритиковал подход Уэббера к работе с Пиастри.

Эксперт немецкого Sky и бывший пилот «Формулы-1» Ральф Шумахер считает, что экс-коллега по чемпионату Марк Уэббер не справляется с ролью менеджера Оскара Пиастри.

Кроме того, Ральф провел параллели между Уэббером и его подопечным, который уступает в личном зачете напарнику по «Макларену» Ландо Норрису.

«Для Уэббера это кошмарный сценарий. Он сам проиграл титул в самом конце 2010 года в борьбе с напарником Себастьяном Феттелем. Для него это дежавю – он точно не хочет повторения.

Но, похоже, ему не хватает достаточной дистанции и зрелости, чтобы понять, что нужно делать для команды и своего пилота. А также необходимой честности по отношению к Ландо Норрису.

Это всегда было сильной стороной команды, и Ландо пришлось через многое пройти. В данный момент ситуация изменилась, и менеджеру Пиастри, естественно, это не нравится. Когда все переходит на неспортивный уровень – освистывание, слухи – и менеджер, и команда должны выступить против этого.

Менеджер должен проявить инициативу и сказать: «Слушайте, ребята, проблема не в команде. В данный момент болид лучше подходит Ландо, а Оскару нужно время. Оба пилота получают равную поддержку». Но Уэббер предпочитает висеть на телефоне и просто отмахиваться, а жаль», – заявил немец.

Ральф привел в пример Вилли Вебера – менеджера, работавшего с ним и Михаэлем Шумахером:

«Я не всегда был согласен с Вилли Вебером. Но он постоянно говорил нам: «Вы должны признавать свои ошибки и благодарить команду». Молодому пилоту вроде Пиастри необходимы такие наставления. Жаль, что Марк Уэббер не способен их предоставить.

[Пиастри] просто нужно производить более приятное впечатление – даже сказать: «Оставьте в покое моего напарника, сейчас он выступает лучше. Мне надо обыграть его на трассе с такой же машиной».

Норрис теперь точно чемпион «Ф-1»? Вот все сценарии шансов Ферстаппена и Пиастри

Владимир Башмаков: «Пиастри не смог использовать новинки так, как Норрис. Можно говорить о заговорах и ментальной составляющей, но техника имеет решающее значение»

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: OneStopStrategy.com
