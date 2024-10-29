Тото Вольфф о штрафах Ферстаппена: «Грязный пилотаж больше не разрешен. Очень хорошее решение стюардов»

Вольфф назвал «грязными» действия Ферстаппена в Мексике.

Исполнительный директор «Мерседеса » Тото Вольфф поддержал стюардов Гран-при Мехико, выписавших пилоту «Ред Булл» Максу Ферстаппену два десятисекундных штрафа за нарушения в борьбе с соперником из «Макларена» Ландо Норрисом.

– Все обсуждают маневры Ферстаппена против Норриса…

– Для меня это дежавю, только речь уже не о нас, а о Ландо Норрисе. Хотя вражда между Норрисом и Ферстаппеном не такая серьезная, как между Льюисом Хэмилтоном и Ферстаппеном или «Ред Булл » в 2021 году.

– Считаете ли вы суровый штраф Ферстаппена соответствующим нарушению?

– Думаю, это очень хорошее решение стюардов, оно дает понять на будущее, что грязный пилотаж больше не разрешен. Так что громадный штраф в 20 секунд – правильный прецедент, чтобы такого не повторялось в будущем.

– Но, в конце концов, шумиха и обсуждения помогают «Формуле-1» попадать в заголовки, а борьба в чемпионате остается захватывающей до последних гонок…

– Да, это плюс для шоу, и все выигрывают, в том числе я как совладелец команды. Если с шоу все хорошо, значит, с бизнесом все хорошо. В Мексике было всего понемногу: скорость Сайнса, недостаток скорости Леклера, ее отсутствие у Переса, спорные аварии, жесткая борьба наших пилотов. Но наш главный приоритет – победы.

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