Исполнительный директор «Ауди»: «Компания хочет сражаться за чемпионство к 2030 году»
Исполнительный директор «Ауди» Гернот Делльнер прокомментировал презентацию концепции ливреи на сезон-2026.
В следующем году компания вступает в «Формулу-1». Команда будет организована на базе «Заубера».
«Автоспорт – часть ДНК «Ауди», он всегда был движущей силой технологического прогресса и инноваций. Вступая на вершину автоспорта, «Ауди» делает четкое, амбициозное заявление. Это следующая глава в обновлении компании. «Формула-1» станет катализатором перемен в сторону более эффективной, быстрой и инновационной «Ауди».
Мы вступаем в «Формулу-1» не просто ради участия. Мы хотим побеждать. В то же время мы понимаем, что топ-командой нельзя стать в одночасье. Требуется время, настойчивость и неустанное стремление пересмотреть статус-кво.
К 2030 году мы хотим сражаться за чемпионство», – заявил босс.