Исполнительный директор «Ауди»: «Компания хочет сражаться за чемпионство к 2030 году»

«Ауди» назвала срок для борьбы за титул в «Ф-1».

Исполнительный директор «Ауди» Гернот Делльнер прокомментировал презентацию концепции ливреи на сезон-2026.

В следующем году компания вступает в «Формулу-1». Команда будет организована на базе «Заубера ».

«Автоспорт – часть ДНК «Ауди», он всегда был движущей силой технологического прогресса и инноваций. Вступая на вершину автоспорта, «Ауди» делает четкое, амбициозное заявление. Это следующая глава в обновлении компании. «Формула-1 » станет катализатором перемен в сторону более эффективной, быстрой и инновационной «Ауди».

Мы вступаем в «Формулу-1» не просто ради участия. Мы хотим побеждать. В то же время мы понимаем, что топ-командой нельзя стать в одночасье. Требуется время, настойчивость и неустанное стремление пересмотреть статус-кво.

К 2030 году мы хотим сражаться за чемпионство», – заявил босс.

В «Ауди» показали проект ливреи для болида 2026 года