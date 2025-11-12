Тото Вольфф о борьбе в командном зачете: «В любой их трех оставшихся гонок все может перевернуться»

«Мерседесу» не гарантировано 2-е место в чемпионате – считает Вольфф.

Исполнительный директор «Мерседеса» Тото Вольфф уверен, что борьба за второе место в Кубке конструкторов далека от завершения.

Из-за двойного схода пилотов «Феррари » на Гран-при Сан-Паулу преимущество «Мерседеса» над Скудерией в общем зачете выросло до 36 очков. В то время как «Ред Булл » отстает от «Мерседеса » на 32 очка.

«Вы и сами видите, как быстро может меняться ситуацию. В любой момент у команды может случиться уик-энд с двойным сходом [как у «Феррари» в Бразилии ], а соперник выступит сильно и наберет много очков.

Так что в любой из трех оставшихся гонок все может перевернуться на 30 очков и в другую сторону. Поэтому нужно не расслабляться, стараться укреплять отрыв и просто делать свою работу день за днем, гонку за гонкой», – рассказал Вольфф.

Норрис теперь точно чемпион «Ф-1»? Вот все сценарии шансов Ферстаппена и Пиастри