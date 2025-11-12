Тед Кравиц: «Вероятно, в составе «Рейсинг Буллз» в следующем сезоне не будет Цуноды»

Цунода потеряет место в «Рейсинг Буллз» – заявил Кравиц.

Репортер Sky Sports Тед Кравиц сообщил о том, что в «Ред Булл » близки к принятию окончательного решения по составу как основной команды, так и «Рейсинг Буллз».

По информации Кравица, напарником Макса Ферстаппена в «Ред Булл» станет Изак Аджар , Лиам Лоусон сохранит место в «Рейсинг Буллз», его напарником станет пилот «Формулы-2» Арвид Линдблад, а вот Юки Цунода потеряет место в «Формуле-1».

«Как кажется, мы приближаемся к тому, чтобы узнать, каким будет состав «Рейсинг Буллз» в следующем сезоне. И что в этом составе, вероятно, не будет Юки Цуноды.

Скорее всего, одно место останется за Лиамом Лоусоном, а второе, возможно, займет Арвид Линдблад, чьи шансы сейчас стали выше в сравнении с тем, что было месяц назад», – рассказал Кравиц.

