Ральф Шумахер: «Создается ощущение, что гонки «Ф-1» стали для Хэмилтона слишком быстрыми»

Хэмилтон потерял в скорости с возрастом – считает Шумахер.

Бывший пилот «Формулы-1» Ральф Шумахер полагает, что «Феррари» стоит всерьез задуматься над заменой Льюиса Хэмилтона , поскольку семикратный чемпион мира с возрастом потерял в скорости и столкнулся с проблемой при адаптации к болиду итальянской команды.

По словам Шумахера, для «Феррари» упрощает принятие решения наличие готовой замены – гонщика молодежной Академии Оливера Бермэна, который выступает за «Хаас ».

«У «Феррари» в запасе есть молодой Оливер Бермэн, который творит чудеса в составе «Хааса». При этом стоить он будет в сравнении с Хэмилтоном совсем немного.

Создается ощущение, что гонки «Формулы-1» каким-то образом стали для Хэмилтона слишком быстрыми. Мне кажется, сейчас Льюису требуется слишком много сил, чтобы проехать хороший круг в квалификации. Ему приходится выкладываться больше, чем на сто процентов, чтобы обойти Леклера, и из-за этого он начинает допускать ошибки.

Хэмилтон не может удерживать болид «Феррари» под контролем, он начинает ошибаться и теряет время», – рассказал Шумахер.

