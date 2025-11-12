  • Спортс
  • Гюнтер Штайнер о штрафе Пиастри: «Не понимаю, почему в «Макларене» не попытались хоть что-то сказать стюардам»
11

Гюнтер Штайнер о штрафе Пиастри: «Не понимаю, почему в «Макларене» не попытались хоть что-то сказать стюардам»

Штайнер упрекнул «Макларен» в нежелании защищать Пиастри.

Бывший руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер считает, что в «Макларене» должны были постараться убедить стюардов в невиновности Оскара Пиастри на Гран-при Сан-Паулу.

Пиастри получил 10-секундный штраф за то, что на рестарте допустил контакт с «Мерседесом» Андреа Кими Антонелли, который в свою очередь по инерции задел «Феррари» Шарля Леклера, и это привело к сходу монегаска.

В итоге Пиастри завершил заезд на 5-й позиции.

«Не понимаю, почему команда не подала апелляцию, не попыталась хоть что-то сказать стюардам, защитить Пиастри? Даже Шарль Леклер потом сказал, что в случившемся не было очевидной вины Пиастри. Если даже другой гонщик, которого выбили из гонки в этом инциденте, говорит про Пиастри, что все было нормально, и что Оскар, может быть, просто действовал чуть более оптимистично, но было нужно…

Да, он не сказал этого напрямую, потому что не был готов признать это публично. Но все-таки, в данном случае на рестарте три машины ехали в один ряд. И возникает еще и вопрос того, к чему мы в итоге придем в гонках, если правила и дальше будут так интерпретироваться, и гонщиков будут штрафовать на 10 секунд вместо 5? А тем, что все будут просто выстраиваться друг за другом, ехать в стартовом порядке. И стараясь даже ни на кого не смотреть, потому что за это можно получить штраф. Только вот болельщикам такое вряд ли понравится», – рассказал Штайнер.

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: GP Blog
