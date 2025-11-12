Браунинг проведет за «Уильямс» практику в Абу-Даби и тесты новичков
«Уильямс» объявил, что Люк Браунинг вернется за руль болида «Формулы-1».
23-летний пилот «Формулы-2» выступит за команду в первой тренировке перед Гран-при Абу-Даби, заключительной гонкой сезона. Кроме того, Браунинг проведет тесты новичков на той же трассе.
В 2025 году британец принимал участие в практиках перед Гран-при Бахрейна и Мехико.
Люк занимает третье место в «Ф-2» и сохраняет шансы на титул перед двумя заключительными этапами.
Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: сайт команды «Уильямс»
