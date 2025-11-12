Изак Аджар о будущем: «За всю карьеру я ни разу не подписывал контракт на следующий год до окончания текущего сезона»

Аджар спокоен за свое будущее.

Пилот «Рейсинг Буллз » Изак Аджар рассказал, что уверен в своем будущем в «Формуле-1» и его не беспокоит формальное отсутствие контракта на следующий сезон.

Считается, что Аджар в следующем сезоне перейдет в «Ред Булл » и станет напарником Макса Ферстаппена, но официального заявления команда пока не делала.

«Честно говоря, я привык быть в такой ситуации. За всю карьеру я ни разу не подписывал контракт на следующий год до окончания текущего сезона. Так что я всегда привык работать до конца, выкладываться до самого последнего круга финальной гонки. Поэтому для меня в этом нет ничего нового, так в «Ред Булл» работали всегда.

Назвать самый тяжелый момент сезона? Ну, это просто. Очевидно, что это первая гонка сезона, которая обернулась настоящей катастрофой. Так что я был рад, что после ужасного начала сумел выдать серию из гонок с набранными очками», – рассказал Аджар.

