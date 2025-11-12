Владимир Башмаков: «Антонелли – внешне как гибрид Сенны и Росси. Безупречный Гран-при, Расселл будто был в роли Пиастри»

Башмаков проанализировал впечатляющий уик-энд Антонелли в Бразилии.

Комментатор Владимир Башмаков высказался о внешности Андреа Кими Антонелли и о втором месте пилота «Мерседеса » на Гран-при Сан-Паулу.

«Второй подиум в карьере, лучший финиш. Он накануне побывал на могиле Айртона Сенны . Вообще я всегда отмечаю, что Антонелли внешне выглядит как некий гибрид биологический, уж простите меня, Сенны и Валентино Росси , двух великих гонщиков.

И он провел безупречно весь Гран-при, потом сказал – и это тоже психологическая игра: «Расселл уже нервничать начинает, недоволен моими результатами, наши отношения меняются, что вполне естественно».

И весь уик-энд Антонелли был быстрым. Если бы он лучше подготовил шины в спринт-квалификации, мог бы стартовать первым.

А Расселл весь уик-энд жаловался на отсутствие держака. То есть он практически был относительно Антонелли, как Пиастри относительно Норриса, будто был в роли Пиастри в сравнении со своим напарником», – отметил эксперт.

