  • Владимир Башмаков: «Антонелли – внешне как гибрид Сенны и Росси. Безупречный Гран-при, Расселл будто был в роли Пиастри»
0

Башмаков проанализировал впечатляющий уик-энд Антонелли в Бразилии.

Комментатор Владимир Башмаков высказался о внешности Андреа Кими Антонелли и о втором месте пилота «Мерседеса» на Гран-при Сан-Паулу.

«Второй подиум в карьере, лучший финиш. Он накануне побывал на могиле Айртона Сенны. Вообще я всегда отмечаю, что Антонелли внешне выглядит как некий гибрид биологический, уж простите меня, Сенны и Валентино Росси, двух великих гонщиков.

И он провел безупречно весь Гран-при, потом сказал – и это тоже психологическая игра: «Расселл уже нервничать начинает, недоволен моими результатами, наши отношения меняются, что вполне естественно».

И весь уик-энд Антонелли был быстрым. Если бы он лучше подготовил шины в спринт-квалификации, мог бы стартовать первым.

А Расселл весь уик-энд жаловался на отсутствие держака. То есть он практически был относительно Антонелли, как Пиастри относительно Норриса, будто был в роли Пиастри в сравнении со своим напарником», – отметил эксперт.

Лео Туррини: «Ферстаппен – Пеле «Ф-1», но в Бразилии Супермакса опередил Антонелли – мой Гарри Поттер»

Макс Ферстаппен дал совет Антонелли: «Необходимо ошибаться, чтобы стать лучше»

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: ютуб-канал Владимира Башмакова
