Макс Ферстаппен: «Не важно, согласен я со штрафами или нет. Главная проблема – слабый гоночный темп»

Ферстаппена больше беспокоит темп, чем штрафы.

Пилот «Ред Булл » на Гран-при Мехико получил сразу два 10-секундных штрафа – за нарушения, допущенные в борьбе с Ландо Норрисом .

При этом после гонки Макс признал, что гораздо сильнее штрафов его волнует недостаточно хороший гоночный темп болида, который сегодня в любом случае не позволил бы ему бороться за победу.

«Проблема в том, что тебя зачастую ставят в такое положение и заставляют оказаться в такой ситуации, когда тебе не хватает скорости. Когда ты слишком медленный. Но легко я не сдамся.

В конце концов не важно, согласен я с этими штрафами или нет – хотя 20 секунд штрафа это очень много. Главная проблема сегодня, которая действительно вызывает беспокойство – это наш слабый гоночный темп. Наш темп действительно был не слишком хорош и нам нужно многое проанализировать. Даже не будь этих штрафов у нас не было бы ни единого шанса побороться за победу.

И нет, я не беспокоюсь за титул. Это была плохая для нас гонка, но я также знаю, что мы способны на гораздо большее, чем то, что сейчас показываем. И нам нужно к этому стремиться», – рассказал Ферстаппен.

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Ферстаппен получил два 10-секундных штрафа за нарушения в борьбе с Норрисом