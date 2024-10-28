Макс Ферстаппен: «Не важно, согласен я со штрафами или нет. Главная проблема – слабый гоночный темп»
Ферстаппена больше беспокоит темп, чем штрафы.
Пилот «Ред Булл» на Гран-при Мехико получил сразу два 10-секундных штрафа – за нарушения, допущенные в борьбе с Ландо Норрисом.
При этом после гонки Макс признал, что гораздо сильнее штрафов его волнует недостаточно хороший гоночный темп болида, который сегодня в любом случае не позволил бы ему бороться за победу.
«Проблема в том, что тебя зачастую ставят в такое положение и заставляют оказаться в такой ситуации, когда тебе не хватает скорости. Когда ты слишком медленный. Но легко я не сдамся.
В конце концов не важно, согласен я с этими штрафами или нет – хотя 20 секунд штрафа это очень много. Главная проблема сегодня, которая действительно вызывает беспокойство – это наш слабый гоночный темп. Наш темп действительно был не слишком хорош и нам нужно многое проанализировать. Даже не будь этих штрафов у нас не было бы ни единого шанса побороться за победу.
И нет, я не беспокоюсь за титул. Это была плохая для нас гонка, но я также знаю, что мы способны на гораздо большее, чем то, что сейчас показываем. И нам нужно к этому стремиться», – рассказал Ферстаппен.
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Ферстаппен получил два 10-секундных штрафа за нарушения в борьбе с Норрисом
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