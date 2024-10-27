Андреа Стелла: «Макларен» уже говорил, что гайдлайны по борьбе нужно пересмотреть. Это главный вопрос еще с Австрии»

В «Макларене» заявили, что «в интересах спорта» изменить правила борьбы в «Ф-1».

Руководитель «Макларена» высказался о планах ФИА изменить правила борьбы на трассе после случая на Гран-при США .

В Остине Ландо Норрис получил штраф за обгон за пределами трассы, в то время как выдавивший британца Макс Ферстаппен избежал наказания.

«Мы уже говорили о том, что гайдлайны по подобным маневрам нужно пересмотреть. Я бы сказал, это было главным вопросом уже после некоторых эпизодов в Австрии, а затем и в Остине.

Мы предположили – как в комментариях сразу после гонки, так и позже – что интерпретация борьбы между Ландо и Максом была неоправданно направлена против Ландо.

Как команда мы оставим это руководству ФИА. Мы всегда проявляли к ФИА уважение, вели с ней конструктивный диалог и сотрудничали. Мы готовы продолжить взаимодействие в том же духе.

Думаю, у пилотов тоже уже была возможность выразить свое мнение. Они все согласны, что предстоит несколько все доработать. И я думаю, они также поделились своим мнением касательно эпизода, произошедшего в Остине.

Материала много. Много информации. Думаю, время все проанализировать и сделать шаг вперед в интересах спорта», – сказал Стелла .

Также Андреа высказался о протесте «Макларена »: перед Гран-при Мехико команда потребовала от ФИА пересмотреть вердикт по инциденту между Норрисом и Ферстаппеном. В федерации отметили, что «Макларен» не предоставил новых доказательств, которые бы не были доступны судьям при принятии решения – протест отклонили.

Журналисты напомнили Стелле, что после гонки он утверждал, что команда не будет обжаловать вердикт.

«Касательно моих комментариев сразу после гонки, что мы не воспользуемся правом на пересмотр решения, – они были основаны на том, что я знал на тот момент.

Но после того, как мы прочитали решение, стало полностью очевидно, что в нем был элемент, который, согласно Международному спортивному кодексу, расценивался как новый, актуальный, значительный элемент для успешной петиции.

Прочитав решение, мы поняли, что оно включало в себя объективную, ощутимую, доказуемую ошибку, которая и была тем элементом, который мы расценили как новый, актуальный и значительный.

Мы не согласились с интерпретацией судей, которые посчитали, что этот элемент не был значительным, актуальным и новым – мы думали, что это как раз тот случай.

Но мы благодарны судьям за то, что они рассмотрели дело очень быстро. Мы сохраняем свой обычный, конструктивный и благоприятный подход».

ФИА поменяет инструкции по обгонам после инцидента с Ферстаппеном и Норрисом в США