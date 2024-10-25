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Джордж Расселл: «Штраф Норриса – правильное решение. Но Ферстаппена тоже должны были наказать»

Расселл назвал виновников в конфликте Норриса и Ферстаппена .

Пилот «Мерседеса» считает, что в случае инцидента с участием Ландо Норриса и Макса Ферстаппена на Гран-при США наказания заслуживали оба пилота.

В конце гонки Норрис попытался пройти Ферстаппена, однако пилот «Ред Булл» перекрыл поворот и выдавил соперника за пределы трассы – при этом тоже зайдя за белую линию. Ландо не сбросил скорость и прошел Макса, за что получил 5-секундный штраф.

Судьи наказали пилота «Макларена» за обгон за пределами трассы. Ферстаппена наказывать не стали, поскольку, по мнению стюардов, поворот был за нидерландцем, а потому он имел право диктовать траекторию.

«Если говорить о штрафе Ландо, то думаю, вероятно, это было правильное решение. Но Макс, возможно, также должен был получить наказание за выезд с трассы.

Как мне кажется, корень проблемы лежит в существовании такой конфигурации трассы, которая позволяет широко выезжать из поворота. Если мы возьмем в пример прошлогодний этап в Австрии, то там было, не знаю, 300 [почти 1200] проблем, связанных с границами трассы. Они [организаторы] положили гравий [в этом сезоне], и проблем больше нет.

Если положить гравий в том повороте [в 12-м повороте «Трассы Америк»], Ландо не будет обгонять за пределами трассы, а Макс не будет тормозить так поздно и тоже нарушать границы. Потому я думаю, что нужно разобраться с первопричиной», – сказал Расселл.

Джордж также выразил мнение, что в некоторых ситуациях стюардам следует действовать на свое усмотрение, а не строго следовать гайдлайнам. Тем не менее пилот «Мерседеса» подчеркнул важность правил.

«Это сложная задача, потому правила в конце концов нужны. Такие гайдлайны необходимы. Особенно когда у вас каждый уик-энд меняются стюарды, которые слегка по-разному интерпретируют правила.

Оглядываясь назад, я считаю, что мой штраф был суровым, но, вероятно, справедливым».  

«Ф-1» меняла правила из-за Ферстаппена минимум 13 раз! Вот они все 

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: RacingNews365
Гран-при США
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