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Льюис Хэмилтон: «Решил оставить новинки на болиде, продолжу использовать их в этот уик-энд»

Хэмилтон не стал отказываться от обновлений болида.

Пилот «Мерседеса» вылетел с трассы и не смог добраться до финиша Гран-при США – как оказалось, причиной стала нестабильная работа болида в новой конфигурации.

Тем не менее, Хэмилтон решил еще раз опробовать обновления по ходу гоночного уик-энда в Мехико, поскольку считает, что трасса подойдет болиду «Мерседеса» намного лучше.

«По данным телеметрии мы видим, что машина оказалась на трех колесах – то есть смещение начинает происходить на переднем левом колесе. То есть, по сути, машину подбрасывает вверх.

Мы также видим, как сильно колеблется высота дорожного просвета на задней оси – при вхождении в поворот разница может составить до 12-15 мм. А еще имеется фактор попутного ветра со скоростью 40 км/ч.

То есть вы начинаете понимать, что диапазон, в рамках которого уровень прижимной силы оказывается идеальным, очень небольшой, а затем прижимной силы становится слишком много. После чего происходит резкий срыв. Так что причиной моего разворота было сочетание нескольких факторов.

На повторе хорошо видно, что машина подпрыгивала, что левое колесо начало сильно вибрировать, а потом произошел срыв и резкая потеря прижимной силы. Вероятно, днище новой конструкции более чувствительно к особенностям трассы.

Но я решил оставить новинки и продолжу использовать их в этот уик-энд, потому что эта трасса намного ровнее, чем в Остине. И это хорошо. Ведь нам нужно получить больше данных о работе обновлений», – рассказал Хэмилтон.

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Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Autosport.com
Гран-при США
logoЛьюис Хэмилтон
logoФормула-1
logoМерседес
logoГран-при Мексики
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