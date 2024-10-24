Рейтинг силы болидов «Ф-1» после финальной волны апгрейдов – кто фаворит конца сезона?

Где мощь «Ред Булл», «Макларена» и «Феррари»?

Сезон «Формулы-1» перезапустился заново на Гран-при США: с визита на «Трассу Америк» команды ждал рывок в шесть этапов всевозможных характеристик. Стационарные автодромы, городские, 3 спринтерских уик-энда, новые трассы, старые, на высоте и в низине, с пустынными ветрами и штилями – ожидалось все.

И на такой нагруженный отрезок еще и пришелся пик титульной интриги в обоих зачетах: впервые с 2021-го «Ф-1» вышла на финишную прямую с реальной борьбой за чемпионство между Максом Ферстаппеном и Ландо Норрисом, а за Кубок конструкторов рубятся вообще три команды («Макларен», «Феррари» и «Ред Булл»).

Необходимость выжимать все наложилась на почти месячный перерыв в календаре – командам выпало достаточно времени и возможностей для изучения данных с европейского турне. Наконец-то можно было закрыться на базе и без помех оценить и работу уже вкрученных новинок, и вектора развития в целом – чтобы найти сработавшее. А на основании рефлексии и новых целей уже планировать, доводить, производить и внедрять новые детали.

Потому этап в Техасе стал ключевым для финальной волны обновлений: большинство команд сразу привезли все запланированное на конец сезона, потому что с логистикой на другие этапы вышло бы непросто из-за разрыва в дистанции. Максимум задержки – отправка дополнительной детали и пакета не в Остин, а сразу в Мексику или Бразилию (как у «Макларена» с улучшенным днищем и сетом обновлений для второй машины) после последней проверки и сокращения трат, но в общем весь вектор изменений и улучшений болидов всех команд уже распланирован и реализован. Если и увидим что-то еще – то только заранее спроектированные твики под конкретные автодромы.

Это же продемонстрировало и количество задекларированных новинок только по части аэрообвеса:

И результаты Гран-при США уже показали серьезные изменения в раскладах – особенно если изучить гоночные темпы каждого из пилотов по ходу заезда:

Что, «Феррари» теперь быстрее всех? А «Хаас» правда теперь на уровне топов? Как судить «Уильямс»?

Самое время оценить, на что же повлияли все новинки и есть ли перестановки в силе пелотона!

10. «Кик-Заубер»

Что нужно было улучшить: Все: от уровня прижимной силы до аэродинамической эффективности шасси и скорости на прямых. Швейцарская команда правильно ставила во главу угла управляемость при настройке болида, чтобы пилоты могли доверять технике и выжимать из нее ровно то, что хотели и все возможные ресурсы в моменте – но общее узкое окно настроек вынуждало идти на слишком большое количество компромиссов. Они снижали скорость цветастой будущей «Ауди» на всех участках трека. При попытке же сделать ее быстрее баланс терялся, и кого-то из пары Боттас-Чжоу непременно срывало или разворачивало.

Улучшили?

(Так измененные зоны показала сама команда – внешне разница между старыми и новыми сборками не всегда очевидна. И в особенности когда ее часть скрыта корпусом – например, когда речь о деталях тормозов, скрытых рассекателях или вообще «внутренностях»).

Переделали по сути всю переднюю часть: антикрыло, подвеску, рассекатели, воздуховоды… Все ради перераспределения воздушных потоков ради большей прижимной силы – а для баланса и лучшей обработки нового потока добавили новые рассекатели и в задней части.

Доработки не вышли радикальными: привезли только то, что однозначно сработало бы. И, по отзывам Боттаса, он заметил улучшения на треке – просто небольшого шажка не хватило для настижения хоть кого-то. В среднем любой аутсайдер нового Гран-при все еще на 0,2-0,3 секунды быстрее.

Перспективы: К сожалению, никаких.

Моменты для рывка уже упущены, а пока потолок расходов не проиндексируют для них на 30-40% (как обещали для нового регламента 2026-го), частная маленькая команда с базой в Швейцарии обречена справляться меньшими ресурсами. Раньше разрыв был менее заметен, пока и остальные конкуренты находились в кризисе, но на нынешней волне всеобщих реноваций и инвестиций в «Ф-1» будущая «Ауди» вынуждена заниматься точечными грамотными тратами и при улучшении завода, и при разработке деталей. В таких условиях требуется полная безошибочность, а в начале сезона все новации и улучшения как раз и провалились.

Теперь болид последовательно и понемногу улучшают и по прижимной силе, и по управляемости – но просто слишком медленно. Спасти от сезона без очков может только чудо, а последнее место в Кубке конструкторов уже неизбежно.

9. «Астон Мартин»

Что нужно было улучшить: Предсказуемость в поведении и реакции машины, управляемость и возможности в принципе настроить ее вменяемым образом. От этого – и неожиданных непредсказуемых срывов как следствие – «Астон Мартин» страдает всю вторую половину сезона: болид попытались сделать быстрее через увеличение пиковой прижимной силы, план сработал, но только в теории – на практике AMR24 потерял баланс, окна настроек потому даже сократились, и с прогрессом соперников Алонсо и Стролл начали уступать.

Улучшили?

Несмотря на обширные отмеченные зоны, реальные изменения не так уж бросаются в глаза.

Поменяли днище, диффузор, переднее антикрыло, моторный кожух – в общем, слегка пересмотрели весь процесс генерирования прижимной силы в поисках утраченного баланса.

Но, кажется, не сработало: на одном круге Алонсо еще способен капитализировать ошибки конкурентов и ворваться в топ-10 (доказав, что по-прежнему в форме), но на длинной дистанции все слабости ограничивают потенциал AMR24 пока слишком сильно. Круг за кругом полтора часа подряд невозможно отлавливать и исправлять все – особенно когда у конкурентов таких проблем нет. Фернандо лишь остается выжимать максимум на опыте, реальный показатель уровня зеленой машины же – Ланс Стролл, как и всегда.

Перспективы: Шансы только на мелкие очки при везении на необгонных трассах, но итоговое пятое место в Кубке конструкторов.

Да, его у зеленой команды вряд ли кто-то сумеет отобрать: 50 очков за 5 этапов – слишком большой разрыв для подвала топ-10, когда топовая четверка команд почти уравнялась. Без из провалов самые реалистичные очки – 2-3 балла за 8-9-е, а значит, на кону и так может стоять вряд ли больше 20 баллов.

С другой стороны, и сам AMR24 по потенциалу не то чтобы совсем ужасен: при идеальных для него условиях он по-прежнему пятый по чистой скорости. Но в гонках не участвуют синтетические попугаи – в быстрой неуправляемой машине нет смысла, достижение стабильности пока невыполнимый квест, а нынешняя скорость Стролла весьма печальна – в среднем даже хуже Албона на полуразбитом на первом круге «Уильямсе».

Разобраться с причиной проблем и сразу переключиться на 2025-й – лучшее, что могут сделать в «Астон Мартин» в этом сезоне.

8. «РБ»

Что нужно было улучшить: Ситуация примерно такая же, что и «Астон Мартин» – только вторая команда «Ред Булл» продвинулась по «пиковому» пут не настолько далеко, а затем смелее снимала и меняла новые детали. В итоге платежно-модный болид просто отстал по чистой скорости относительно конкурентов, хотя начинал первую волну лучшим в средней группе – команде удалось вернуть баланс, но вопрос наращивания прижимной силы и аэродинамической эффективности возвращался раз за разом.

Улучшили?

На VCARB01 поставили новое днище как раз с целью повышения прижимной силы. Все сработало, баланс сохранился, но по чистому темпу никого обогнать не удалось – только сократить разрыв. Тем не менее, машина больше не теряет стабильность и вернула некоторую гибкость настроек – это и позволило Цуноде обороняться от Переса в гонке на 10+ кругах, а Лоусону проехать нереально длинный отрезок на «харде» и стратегически перепрыгнуть конкурентов.

С другой стороны, «РБ» выглядела даже немного лучше реального: Лиаму повезло с чистым воздухом и стратегией прямых соперников, оттого в рейтинге чистого темпа он чуть выше, хотя Колапинто половину гонки ехал быстрее.

Перспективы: Поражение в битве за 6-е место Кубка конструкторов, но победа в битве за 7-е. Вряд ли «РБ» окажется сильно быстрее на других трассах без факторов еще большего везения.

7. «Уильямс»

Что нужно было улучшить: Болид английской команды все весь год оставался классической «нормальной» машиной аутсайдера: достаточно сбалансированный, но генерирующий прижимную силу ценой огромного количества лобового сопротивления. По этой части на «нейтралке» FW46 выдавал худшие показатели – идеальным примером стала квалификация на суперскоростном Гран-при в Баку.

Главная же фишка «Уильямса» последние несколько сезонов – нереально крутой подбор и использование ресурсов и возможностей наличного болида благодаря способностям и знаниям Алекса Албона и бывшего главного стратега «Мерседеса» Джеймса Воулза в боссах. Команда выжимала максимум именно за счет точечных расчетов, что и как нужно делать – и если все шло по их плану, то очки набирались.

Машину же требовалось улучшать всюду.

Улучшили?

«Уильямс» оказался одной из немногих команд вообще без апгрейдов, ведь англичане внедряли все запланированное как можно раньше – до второго перерыва – а теперь перевели штат лучших инженеров под проектирование болида 2026-го . Да, даже не следующего года – принято стратегическое решение «сейчас работаем на абсолютном минимуме ради будущего».

С 2024-м все даже понятно: аварии Логана Сарджента пробили серьезную дыру в доступном пуле ресурсов – ведь все расходы на болид ограничены потолком, и каждая серьезная авария на $1-2 млн отжирает столько же из бюджета на обновления. К концу года его так можно и исчерпать.

Так что главный апгрейд случился еще до Гран-при Италии: когда Сарджента сменили на Франко Колапинто. Суперадаптивный аргентинец к 21 году откатал на куче видов всевозможной техники от «Ф-4» и «Ф-3» до машин ГТ и даже прототипов LMP2 в составе российской команды G-Drive Racing – и везде ему требовалось быстро разбираться и осваиваться. Ведь это сейчас он уже суперзвезда с большими аргентинскими спонсорами за спиной – еще год назад он искал деньги на продолжение карьеры чуть ли не через краундфандинг.

В таких условиях у пилота нет времени на многосезонное освоение болида (через которые разные серии завоевывали Сарджент, де Врис и Мик Шумахер) – требуется сочетание технического понимания, чувства болида и способности к быстрой адаптации. И «Уильямс» все это получил – инженеры команды уже хвалят отзывы Франко . Оказывается, он настоящий техногик – нахватался полезных привычек и интересов от инженера, в дома которого жил после переезда из Аргентины в Италию ради гонок и продолжения карьеры.

Потому смена пилота и оказалась главным апгрейдом – потому что совершила внутренний мини-переворот. Если раньше «Уильямс» гонял на одной ноге, одновременно выискивая идеальные настройки и занимаясь поисками способов максимизировать способности Сарджента, то теперь идеальные настройки для машины вместе с планом по стратегии и ее реализации разрабатывают оба пилота. Доступный пиковый потенциал вырос и без поставки новых деталей.

Перспективы: Победа над «Альпин» в битве за 7-е место Кубка конструкторов. Быстрее машина не станет, но реализация шансов у «Уильямса» и так была крутой, а теперь – вообще практически максимальная.

6. «Альпин»

Что нужно было улучшить: С начала года французская команда пережила новую революцию: машину начали заново, затем дважды перезачистили штат – и теперь A524 развивают как минимум частично совсем не те люди, которые ее первоначально проектировали и закладывали проект.

На старте года болид выдался ужасным: не держал траекторию на высокой топливной загрузке, дестабилизировался во всех типах поворотов, а из-за более слабого мотора еще и проигрывал на прямых.

К середине сезона новая команда решила пару базовых проблем с перевесом и управляемостью, и заводская организация сумела хотя бы начать набирать очки на трассах с меньшей зависимостью от мощности. Однако общая аэродинамическая эффективность, «пиковость» и трудности с управлением оставались.

Улучшили?

«Альпин» привезла фактически новый аэрообвес в задней части – антикрыло, днище, кожух и основные корпусные детали, отвечающие за ускорение потока. Новинки сработали и болид действительно сильно прибавил в прижимной силе, что расширило окно настроек – единственный получивший апгрейды Пьер Гасли наконец хвалил машину и ее поведение, а в квалификации забрался на 7-е. На одном круге «Альпин» теперь, пожалуй, действительно быстрейшая среди аутсайдеров.

Перспективы: 8-е место Кубка конструкторов, но пара попаданий в топ-10.

В гонке же слабая стратегическая и трековая команды пока не могут раскрыть возможности машины до конца, а Гасли не так хорошо умеет экономить шины и одновременно реагировать на перебои в сцеплении из-за асфальта и ветра. Лучше всего он действует, когда нужно ехать короткими быстрыми отрезками, а для таких условий требуются специфические условия, провалы соперников и везение. Да, машина стала быстрее, но сама команда сейчас скорее плывет по волне обстоятельств, чем выступает с позиции реализации собственных качеств.

5. «Хаас»

Что нужно было улучшить: Идеальный антипод «Альпин»: американская организация с наименьшим бюджетом тоже устроила ментальную революцию на старте сезона, сменив звездного Гюнтера Штайнера на главного гоночного инженера Аяо Комацу в боссах. Прослеживалась явная попытка повторить путь «Уильямса» по максимизации потенциала через улучшение настроек и реализации возможностей нынешнего пакета – и внезапно все сработало!

Уже на тестах команда маниакально катала длительные отрезки, пытаясь научиться экономить шины – удалось, потенциально даже продвинув в этой сфере опытнейшего 36-летнего Нико Хюлькенберга. Оказалось, немец слегка проседал по этому показателю.

Затем «Хаас» отказался от ускоренного темпа обновлений только ради попыток поехать быстрее как можно раньше и начал внедрять детали только после тщательных перепроверок эффекта – тоже сработало: у американцев не провалилось ни одного пакета. Настоящий прорыв по сравнению с предыдущими годами, когда у них как раз срабатывала только четверть.

При этом команда почти не ошибалась и с балансом и стратегией – просто были гонки, где соперники объективно оказывались сильнее, а характеристики автодрома не подходили бело-черному болиду.

Это и требовалось улучшить: еще расширить общее окно настроек, повысить прижимную силу и аэроэффективность без потери баланса. Обычная задача середняка «Ф-1».

Улучшили?

Да – множество мелких улучшений по всему болиду сделали свое дело. Кстати, американцы единственными во всем пелотоне подписывают места изменений в документах для ФИА – очень занятно!

Похоже, по сочетанию скорости в квалификации, гоночного темпа, стабильности и износа шин на длинной дистанции «Хаас» запросто может претендовать на титул самого сбалансированого болида средней группы. Нельзя сказать, что они точно лучшие в каждом из этих списков, но в топ-3 середняков – точно, и сочетание всех факторов сразу делает их очень грозными. Настолько, что на Гран-при США темп пилотов «Хааса» почти соответствовал Серхио Пересу на «Ред Булл», а Нико Хюлькенберг в конце гонки даже нагонял месиканца.

Перспективы: Пара мест в топ-10 и заслуженное 6-е место Кубка конструкторов. Массив виктори.

4. «Мерседес»

Что нужно было улучшить: После масштабных изменений на Гран-при Испании и Монако «Мерседес» вернулся в битвы за победы – машина, казалось, наконец обрела стабильность и предсказуемость, позволяя Расселлу и Хэмилтону блистать (как они умеют).

Но новая волна обновлений ради ускорения и повышения амбиций вновь все испортила: прижимная сила действительно выросла, но баланс опять исчез. «Мерседесу» даже пришлось снимать апгрейд днища и переделывать еще пару аэродинамических элементов, чтобы хотя бы снизить разрушительный эффект.

План на обновления в США заключался в попытке сделать-таки шаг вперед при одновременном возвращении баланса.

Улучшили?

«Мерседес» привез на уик-энд самые грандиозные обновления в пелтоне.

И внешне – самые заметные среди всех.

Помогло ли? С одной стороны, Расселл зарубился за победу в спринтоквале, а в самом спринте даже прессинговал «Макларен», пока не переварил шины. В гонке же вообще прорвался в топ-6 с пит-лейн.

Но с другой, гонка Хэмилтона закончилась на третьем круге – таким же вылетом, как у Джорджа в квалификации.

Есть ли улучшения – вопрос пока риторический. Возможно, следующие Гран-при прояснят, но пока «Мерседес» остается там же.

Перспективы: 4-е место Кубка конструкторов, пара подиумов. Но и победа при удачном стечении обстоятельств все еще возможна – болид-то больше не безнадежен.

3. «Феррари»

Что нужно было улучшить: Алые стартовали с самой стабильной и быстрой машиной после «Ред Булл» – причем главной ее силой стало именно широкое окно для настроек, понимание своей техники и эффективность с шинами.

Но с каждым обновлением по ходу сезона плюсы терялись, а скорости относительно конкурентов не прибавлялось. В итоге на середине европейского турне Скудерия приняла фундаментальное решение: остановить внедрение аэродинамических изменений, разобраться с работой уже установленных новинок, вернуть стабильность и двигаться дальше.

Улучшили?

Хоть никаких деталей Скудерия и не задекларировала, но это нюансы правил: там нужно указывать только вещи новой формы и аэроспецификации. «Феррари» же привезла подвеску и антикрыло тех же аэрохарактеристик, но с новыми креплениями, композитами и изменениями «под корпусом» (для демпферов) – в итоге снизилась масса и улучшилось взаимодействие всех деталей в передней части вместе со стабильностью потока в задней.

И… Баланс со стабильной экономией шин вернулись. Все сработало.

Перспективы: В США «Феррари» выступила так сильно и прорывалась во многом еще и потому, что конкуренты весело рубились друг с другом и теряли время с ресурсами шин. Скудерия же катала в чистом воздухе и создала впечатление чуть сильнее реального. По чистому темпу она все еще медленнее на около 0,1 секунды – но это уже отыгрываемое отставание через пилотаж, стратегию, нюансы треков, настроек или положения в гонке. Так что Скудерия вполне зарубится и за подиумы, и за Кубок конструкторов.

2. «Ред Булл»

Что нужно было улучшить: Весь сезон (и, оказывается, еще с середины прошлого) чемпионский болид страдал от двух главных проблем. Первая – подскоки на высоких поребриках, дестабилизировавшие его аэродинамическую платформу и сбивавшую генерирование прижимной силы: ее решали еще с начала 2023-го.

А вот про вторую Перес высказывался еще в середине 2023-го, но из-за адаптивности Ферстаппена ее списали на слабости Серхио – и ее игнорировали до последнего. Речь о постоянном наращивании прижимной силы в передней части болида – ведь Максу нравится именно «острый» и крайне резкий нос, быстро реагирующий на руль. Так чемпион получает больше вариативности для смены направления и переноса болида вокруг апекса – через «вращение»: самый быстрый и сложный способ преодоления поворота, поскольку он требует невероятного чутья и контроля над болидом.

И в погоне за повышением прижимной силы в передней части ради быстрого и мощного «закусывания» выбранной траектории «Ред Булл» перестарался: аэрообвес начал генерировать слишком много загрузки в передней части в быстрых поворотах, а задняя часть выдавала перебор в быстрых. В итоге с каждым обновлением 2023-го и 2024-го прижимная сила в пиковых и абсолютных числах росла, но баланс все уходил и уходил – пока не развалился окончательно летом 2024-го.

Тогда «Ред Булл» сделал серьезный шаг назад и вернул несколько старых деталей еще с начала сезона, а также провел частные тесты на прошлогодней машине – чтобы отследить динамику поведения. Главным экспериментальным моментом стал Гран-при Италии – в Монце Ферстаппен страдал как никогда. Но, по его же словам, жертвы пошли на пользу: техштаб «Ред Булл» разобрался в проблеме, нашел ее исток и даже решения!

Более того, все запланированные обновления после Италии вместе со старым вектором развития отрезали и перезапустили новые – с фокусом на быстрых хотфиксах главных проблем. Уже в Баку и Сингапуре баланс RB20 стал чуть стабильнее.

А на Гран-при США планировался чуть более развивающий пакет – чтобы вернуться в схватку с «Маклареном».

Улучшили?

На декларации новинки кажутся серьезными, но вживую видно: это просто точечные твики, сделанные ради исправления старых ошибок и стабилизации всего пакета.

Тем не менее, все сработало: Ферстаппен вернулся в претенденты на поулы, выиграл спринт и вновь упирался против Норриса.

Перес же не получил новых деталей – его крэши по ходу сезона слишком дорого стоили команде в финансовом плане, и теперь для подготовки двух обновленных пакетов требуются настоящая бухгалтерская бюджетная магия. Так что темп Серхио пока не на 100% репрезентативен относительно нынешнего состояния «Ред Булл», но вполне показывает старые проблемы.

Перспективы: Четвертый титул Макса Ферстаппена и третье место Кубка конструкторов. Стабильная машина возвращает чемпиону возможность пилотировать в роботическом режиме, а здесь он пока лучший в современной «Ф-1» – особенно когда попадает в ситуацию минимального давления. Ландо Норрис же очевидно пока не выдерживает психологической гонки, очковый разрыв только увеличивается, да и обоюдный сход или авария больше устраивают Макса.

Но победить в зачете команд с одной «возвращенной» в строй машиной без внятных перспектив для второй против двух самых стабильных болидов с очень сильными составами пилотов… В «Ф-1» случаются чудеса, но, кажется, в этом году их лимит уже должен быть исчерпан.

1. «Макларен»

Что нужно было улучшить: Оранжевый болид с середины года обладает лучшим средним набором характеристик и окном настроек – то есть машина не всегда оказывалась пиково быстрейшей, самой резвой на прямых или ловкой в поворотах, но минимальный средний уровень оказывался стабильно высоким при том же износе шин или требованиях к охлаждению.

Потому «Макларен» оказался в ситуации как лидера в общем, но ситуативно догоняющего по разным параметрам: когда «Феррари» вырывалась вперед по контролю над износом, оранжевые активнее работали над этими показателями, когда «Ред Булл» внедрял новинки ради прижимной силы – в Уокинге отвечали своими деталями, а в остальное время работали над скоростью на прямых и аэроэффективностью шасси. Это вообще основной пункт для любой машины, который улучшают постоянно.

Подход позволил задерживать темп обновлений, сравнивать нынешний уровень с конкурентами, перепроверять потенциальные апгрейды и внедрять ровно то, что нужно и точно сработает – потому и вышла экономия ресурсов и возможностей на финал сезона.

К концовке шли со стандартным подходом: задержали внедрение днища и части рассекателей ради прижимной силы, чтобы сперва оценить нынешний уровень «Ред Булл», и сконцентрировались на аэродинамической эффективности.

Улучшили?

По декларациям у «Макларена» даже самые масштабные обновления:

Но вот и внешние проявления – уже не выглядят так значительно: просто мелкие донастройки подвески, антикрыла, контроля над потоками, воздуховоды для охлаждения тормозов и мотора...

Часть обновлений вообще получил только Норрис для полигонного сравнения темпа со старыми деталями – и отличие от Пиастри оказалось не таким уж большим.

Пока «Макларен» продолжает движение маленькими шажками, стараясь просто удерживаться чуть-чуть впереди и удерживая минимальное преимущество. Максимально консервативная стратегия.

Перспективы: Победа в Кубке конструкторов. Все-таки команда гоняет двумя мощнейшими пилотами, у них запас по ресурсам обновлений и уже несколько деталей в поставке, а машина уже самая сбалансированная и быстрейшая. Также они уже в лидерах. Для смены раскладов должно произойти нечто совершенно радикальное.

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Фото: East News /AP Photo/Eric Gay; Gettyimages.ru /Jared C. Tilton, Mark Thompson, Mark Sutton; IMAGO/HOCH ZWEI, Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press