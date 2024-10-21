У Хэмилтона – худший Гран-при США: кошмар в квалах, слет в гравий на 3-м круге. На любимом этапе!

Семикратный чемпион «Формулы-1» Льюис Хэмилтон обожает Гран-при США: не раз признавался в любви к Америке и еще двенадцать лет назад в одном из интервью заявил, что однажды хотел бы остаться жить в этой стране.

Теперь у него и правда есть дома в Нью-Йорке, Калифорнии и Колорадо, а «Трасса Америк» − одна из его самых успешных. Льюис выиграл первый же заезд по Техасу – хотя в течение последнего сезона за «Макларен» пять раз сходил с дистанции и борьбу за титул не вел. И тогда с поула стартовал тоже Себастьян Феттель, а Льюис уступил ему чуть меньше десятой. В течение гонки болиды «Макларена» и «Ред Булл» вели бескомпромиссную борьбу колесо в колесо, а на финише преимущество британца было всего 0,675 секунды.

В 2013-м во время эры доминирования «Ред Булл» вновь победить в Остине Хэмилтону не удалось − лишь четвертое место. Но затем четыре года подряд он вновь и вновь неумолимо забирал первое место. Следующие четыре сезона − три вторых и одно третье место. Льюис мог бы продлить серию, если бы в прошлом году вместе с Шарлем Леклером не получил дисквалификацию − болиды «Феррари» и «Мерседеса» не прошли проверку контрольной планки днища. Из-за этого британец потерял второе место.

Да, лишь раз №44 остался здесь без подиума даже в сезоны не с самой впечатляющей машиной. И в этом году, казалось, он уж точно должен котироваться на уровне главных претендентов на топ-3: ведьуже выиграл дважды, «Мерседес» нашел истоки проблем предыдущих лет и через перестройку болида вернулся в схватки с «Феррари» и «Ред Булл», а прямо перед заездом в Техасе внедрил новую большую волну радикальных улучшений.

Но...

Фэйлы в квалификации − лишь 19-е место

Если перед квалификацией к спринту казалось, что у «Мерседеса» все в порядке, то перестрелке Льюис уже провалился на 7-е и проиграл полсекунды напарнику. В спринте оба болида пропускали практически без борьбы «Макларены» и «Феррари». Льюис Хэмилтон впервые за уик-энд дал болиду не самую лучшую характеристику.

«Мы не раз сталкивались с этой проблемой. Вчера машина работала хорошо, и мы с Джорджем оба были на первых рядах, а Джордж был близок к поулу. Так что да, подобный результат сбивает с толку – с точки зрения того, что у него возникла одна проблема, а у меня совсем другая. У меня просто не было темпа.

Джорджу хотя бы удалось удержаться за лидерами какое-то время, так что да, мы все изучим. Мы можем что-то изменить перед основной квалификацией, но погода намного жарче, и это тоже определенно играет важную роль», – рассказал Хэмилтон.

Между спринтом и квалификацией к основной гонке было несколько часов, чтобы попытаться разобраться. Похоже, вышло еще хуже, так как британец квалифицировался только на 19-й позиции − худшее его достижение аж с 2017 года. Все было настолько плохо, что Хэмилтон даже хотел стартовать с пит-лейн – ведь, как выяснилось, у него сбоила подвеска еще в спринте, и внесенные перед квалификацией изменения не помогли.

При этом в предыдущие годы с квалификацией на Гран-при США у Льюиса проблем не было – еще одно доказательно, как же Хэмилтон и «Трасса Америк» любили друг друга.

«В спринте у нас был некий сбой в работе передней подвески с прогревочного круга. Я испытывал это на протяжении спринта. Баланс был очень тяжелым.

Мы поменяли пару вещей, и это продвинуло нас в направлении, которое мы должны были выбрать накануне. Болид был кошмарным в квалификации. Пожалуй, мне надо стартовать с пит-лейн, иначе я никуда не доберусь с такой позиции».

Гонку Хэмилтон закончил в гравии уже на 3-м круге

«Мерседес» решил не рисковать – ведь машину Расселла после аварии в квалификации не успели восстановить в срок, и Джордж сам отправился на пит-лейн. Начинать обеими болидами из хвоста – слишком жестко и рискованно для команды вроде «Мерседеса», да и обычно немцы разделяют стратегии на всякий случай.

Но после череды провалов у Льюиса не было вариантов, кроме как рисковать. На старте ему поставили очевидный «хард», а уже после первых двух кругов британец смог прорваться на пять позиций вперед.

Однако на третьем круге в 19-м повороте Льюис Хэмилтон вылетел: машину сорвало с трассы и выкинуло в гравийную ловушку. Абсолютно ровно так же, как и Расселла накануне.

А вот как выглядел эпизод с камеры Ланса Стролла, который ехал за Льюисом Хэмилтоном: у британца буквально унесло заднюю часть машины.

Как только британец вернулся в боксы, то в интервью сразу заподозрил эффект но новинок, которые привез «Мерседес» в США.

«Я отлично стартовал, чувствовал себя хорошо и поднялся на 12-е место. Это был мой лучший старт в первом повороте за долгое время. В тот момент я даже не толкался, просто пытался разогнаться и довести шины до рабочей температуры. Машина начала подпрыгивать, особенно левая передняя часть, и заднюю часть просто занесло. Все было так же, как и вчера с Джорджем».

Глава «Мерседеса» Тото Вольфф в экспресс-комментарии Sky F1 подтвердил, что проблема была в болиде, а не пилотировании Хэмилтона.

«Проблема была в машине, сто процентов. В тот момент Льюис даже не атаковал. Мы видели похожее и с Джорджем в субботу. Да, в его случае речь скорее идет о том, что там Джордж немного перестарался, он мы все равно видели резкую потерю контроля над машиной, что закончилось столкновением со стеной.

В воскресной гонке был порывистый ветер, да и машина находилась в потоке «грязного» воздуха, поскольку впереди ехали соперники. Но у нас определенно есть какая-то проблема. И пока мы не знаем, та же самая это проблемы или нет. Но Льюис Хэмилтон вот так просто не теряет контроль над машиной на втором круге гонки.

При этом я не думаю, что с обновлениями болида есть фундаментальная проблема. Скорее речь о взаимодействии аэродинамической и механической составляющей. Мы продолжим работать над обновлением, потому что бросать его бессмысленно – ведь оно в любом случае позволяет машине заметно улучшить время прохождения круга. Но, с другой стороны, нужно быть гибкими в принятии решений. Сейчас основная задача – разобраться в причинах того, почему с нашей машиной происходят подобные вещи. Почему в пятницу наша машина была быстрее всех – Льюис шел с опережением графика на 0,4 секунды, и даже с учетом проблемного последнего сектора должен был выигрывать поул, – а потом в субботу все резко изменилось».

Рефлексируя на тему того, что они с Расселлом попали практически в идентичные ситуации, Льюис сказал, что команде нужно обратить внимание на влияние нового пакета обновлений.

«В первой сессии у меня было то же самое. Меня закрутило в третьем повороте, что бывает так редко. За все годы, что гоняюсь здесь, в третьем повороте такого никогда не происходило. Я только что говорил о том, что у Джорджа вчера была та же проблема, но он вернулся в болид старого образца и выглядит хорошо, так что, возможно, что-то не так с новинками».

Льюиса также спросили, не открывают ли такие проблемы перспективу возвращения «Мерседеса» на Гран-при Мексики к старой спецификации. На тот момент ответа у британца не было.

«Мы изучим все, что сможем, и после сегодняшнего дня получим данные, чтобы понять, будем ли мы на следующей неделе выступать на старой или новой спецификации».

Есть еще одна версия − новый асфальт

Перед всеми болидами со стартовой решетки возникли еще две проблема − одна известная по прошлым Гран-при на « трассе Америк», а другая новая. Первая − перепады температуры и сильный боковой ветер, который при проблемах с аэродинамикой просто сносит болиды за пределы трека – в этом месте они составляли до 40 км/ч, именно такой поймал и Расселл, а это сразу и единомоменто минус треть прижимной силы! Также предполагали возможные новые сбои в работе подвески (ведь один из тормозных ободов Льюису как раз поменяли перед стартом гонки) – любой сильный порыв ветра только нагнетает давление в потенциально проблемной детали и усиливает ее потенциальные неполадки.

Вторая − перед этим годом в Остине полностью сменили асфальт на экспериментальный и долговечный. На это потратили целых 20 млн долларов.

В чем был смысл? «Америк» «славилась» своей неровностью и кочковатостью, из-за чего сильно страдало днище у многих болидов. Ведь трасса очень требовательна к прижимной силе и его занижают, как могут. На бумаге новый асфальт звучал интересно с точки зрения того, что все исторически накопленные данные пошли в утиль и все команды начинали с нуля.

Но именно в этом повороте лежал старый асфальт, залитый еще в прошлом году – тогда покрытие поменяли только частично, а теперь свежее решили оставить. Вышло немного опрометчиво: экспериментальный состав не сошелся по сцепным свойствам, и перепады между ними временами сбивали пилотов, вызывая ошибки, развороты и вылеты за белые линии (многие списания времени кругов происходили после этого).

Как выяснили в «Мерседесе», их пакет обновлений чуть ли не целиком не подошел тем требованиям, которые предъявил «серебряным стрелам» обновленный трек. Проблемы со сцеплением шин с асфальтом, ветер, температура и новинки в болиде = два вылета в гравий, один из которых стоил Льюису Хэмилтону раннего финала гонки.

На любимом треке. После такого сезона. В последний год за «Мерседес». Если это – не дно, то что тогда?

Что еще почитать о Гран-при США?

Фото: IMAGO/DPPI, Panoramic/Keystone Press Agency/Globallook Press/Global Look Press ; Gettyimages.ru /Mark Sutton