Льюис Хэмилтон: «Интересно, что защиту Ферстаппена обсуждают сейчас – то же происходило со мной в 2021-м»

Хэмилтон напомнил, что Ферстаппен давно использует спорные маневры.

Пилот «Мерседеса » Льюис Хэмилтон прокомментировал ситуацию со штрафом Ландо Норриса из «Макларена » на Гран-при США, обратив внимание на защиту гонщика «Ред Булл » Макса Ферстаппена, который выдавил соперника и сам выехал за пределы трассы.

«Подобное всегда было серой зоной. Поэтому ему так долго сходило это с рук. Пожалуй, нужно внести какие-то изменения, безусловно. Кроме того, есть некоторая непоследовательность при принятии решений от уик-энда к уик-энду – разумеется, это зависит от состава стюардов.

Нам, «Формуле-1», нужно уравнять ситуацию во всех аспектах. Если посмотреть на другие глобальные виды спорта, там есть рефери, работающие на постоянной основе. Уверен, это не стало бы плохим решением для нашего спорта.

Со мной много раз такое было в борьбе с Максом. Нельзя разрешать просто запускать болид на внутреннюю, оказываться впереди, затем выезжать за пределы трассы и все равно сохранять позицию.

Интересно, что это обсуждают сейчас, ведь то же происходило со мной в 2021 году. Можно вспомнить Бразилию, к примеру. На торможении ты впереди, но потом машина [на внутренней траектории] просто отпускает тормоза, не попадает в поворот, и тебе приходится выезжать широко. А потом тебе говорят, что оба болида выехали широко, но выбора не было – ты был вынужден избегать столкновения.

Безусловно, можно сделать больше – подобное случается часто. Нельзя разрешать снимать ногу с педали тормоза, сохранять более высокую скорость, выезжать за пределы трассы и все равно удерживать позицию», – заявил семикратный чемпион мира перед Гран-при Мехико.

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