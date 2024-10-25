«Макларен» запросил право на пересмотр штрафа Норриса в США

«Макларен» попытается оспорить наказание Ландо Норриса за обгон пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена незадолго до финиша Гран-при США.

Британец опередил соперника за пределами трассы и получил пятисекундный штраф, из-за чего лишился подиума, при этом Ферстаппен, выдавивший Норриса, также выехал за белую линию.

После гонки руководитель «Макларена» Андреа Стелла заявил, что считает вопрос закрытым, поскольку несогласие команды сводится к интерпретации правил, а не к новым доказательствам, однако теперь позиция изменилась.

«Макларен» подтверждает, что подал петицию на пересмотр решения наказать Ландо пятисекундным штрафом на Гран-при США-2024 за выезд за пределы трассы и получение преимущества, который мы считаем несправедливым.

Мы полагаем, что есть существенный и новый элемент, который был недоступен нам в момент принятия решения.

Мы представили соответствующие документы ФИА и больше не будем комментировать ситуацию, пока продолжается процесс.

Мы испытываем огромное уважение к ФИА и стюардам за тяжелую работу, которую они выполняют, и ценим открытое и конструктивное сотрудничество с ними», – говорится в заявлении команды.

Слушания пройдут сегодня, 25 октября, в 23:30 по московскому времени в формате видеоконференции с участием представителей «Макларена » и «Ред Булл». Если стюарды согласятся, что появились «новые и существенные» доказательства, будет назначено рассмотрение по существу.

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