2

«Макларен» запросил право на пересмотр штрафа Норриса в США

«Макларен» попытается оспорить наказание Ландо Норриса за обгон пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена незадолго до финиша Гран-при США.

Британец опередил соперника за пределами трассы и получил пятисекундный штраф, из-за чего лишился подиума, при этом Ферстаппен, выдавивший Норриса, также выехал за белую линию.

После гонки руководитель «Макларена» Андреа Стелла заявил, что считает вопрос закрытым, поскольку несогласие команды сводится к интерпретации правил, а не к новым доказательствам, однако теперь позиция изменилась.

«Макларен» подтверждает, что подал петицию на пересмотр решения наказать Ландо пятисекундным штрафом на Гран-при США-2024 за выезд за пределы трассы и получение преимущества, который мы считаем несправедливым.

Мы полагаем, что есть существенный и новый элемент, который был недоступен нам в момент принятия решения.

Мы представили соответствующие документы ФИА и больше не будем комментировать ситуацию, пока продолжается процесс.

Мы испытываем огромное уважение к ФИА и стюардам за тяжелую работу, которую они выполняют, и ценим открытое и конструктивное сотрудничество с ними», – говорится в заявлении команды.

Слушания пройдут сегодня, 25 октября, в 23:30 по московскому времени в формате видеоконференции с участием представителей «Макларена» и «Ред Булл». Если стюарды согласятся, что появились «новые и существенные» доказательства, будет назначено рассмотрение по существу.

Ферстаппен тормозил на 30 метров позже Норриса перед обгоном Ландо в США

«Ф-1» расколол штраф Норрису за обгон Ферстаппена: гонщики и эксперты не понимают, кто прав!

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: The Race
Гран-при США
logoФИА
logoМакларен
logoРед Булл
logoФормула-1
logoАндреа Стелла
регламент
logoМакс Ферстаппен
logoЛандо Норрис
Рекомендуем
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Гран-при Мехико-2024. Расписание трансляций
8вчера, 18:55
Кевин Магнуссен о продолжении карьеры: «Пока на следующий год я ничего не планировал»
1вчера, 18:25
Карлос Сайнс: «Не верю, что оставшиеся в сезоне гонки – мой последний шанс выиграть Гран-при «Формулы-1»
вчера, 18:06
Алонсо из-за болезни пропустит общение с прессой в четверг перед Гран-при Мехико
4вчера, 16:19
Оскар Пиастри о борьбе за Кубок конструкторов: «В дубле «Феррари» нет ничего удивительного, «Макларену» нужно перевернуть ситуацию»
6вчера, 15:51
Экс-пилот «Ф-1» Дорнбос: «Возможно, в «Феррари» сейчас думают – зачем они вообще взяли Хэмилтона, если Сайнс настолько хорош»
36вчера, 15:07
«Уильямс» представил ливрею с добавлением желтого цвета для Гран-при Мехико и Сан-Паулу
9вчера, 14:48Фото
«У «Мерседеса» не было причин думать, что с настройками болида Хэмилтона что-то не так». Джеймс Эллисон – о решении не стартовать с пит-лейн
8вчера, 14:36
Фернандо Алонсо: «Выбрал бы Ферстаппена, Хэмилтона и Ожье в соперники, если бы проводил последнюю гонку в картинге»
5вчера, 14:28
Гюнтер Штайнер: «В футболе судейством зарабатывают на жизнь, в «Ф-1» – нет. Архаичная система»
вчера, 13:59
Ко всем новостям
Последние новости
Артем Лавров победил в первом этапе Yuka Drive Fest Джимхана Лайт в Челябинске
вчера, 12:15Фото
Где смотреть Гран-при Мехико-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
122 октября, 08:00
Где смотреть Гран-при США-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
114 октября, 07:10
5 октября прошел финальный этап Российской серии гонок на выносливость (REC) – Гран-при Спортс’’ на автодроме Moscow Raceway
17 октября, 11:58Фото
Георгий Чивчян стал первым в истории обладателем Кубка России по дрифту «Суперфинал РДС»
7 октября, 11:35Фото
Первый этап Yuka Drive Fest Джимхана Лайт пройдет в Челябинске 13 октября
4 октября, 09:00Фото
5 октября пройдет финальный этап Российской серии гонок на выносливость (REC) – Гран-При Спортс’’ на автодроме Moscow Raceway
11 октября, 13:25Фото
Кубок России «Суперфинал РДС» пройдет 5 и 6 октября в спорткомплексе «Ростов Арена»
1 октября, 12:45Фото
Дамир Идиятулин выиграл «ВТБ Финал Гран-При Российской Дрифт Серии»
23 сентября, 12:51Фото
14 и 15 сентября прошел финальный этап LEMARC чемпионата и Первенства России по мотокроссу сезона 2024 года на автодроме «Игора Драйв»
17 сентября, 14:01Фото